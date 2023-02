Von: Björn Jahner | 06.02.23



BANGKOK: Am Sonntag 12. Februar 2023 bietet die Chao Phraya Express Boat Company kostenlose Bootsausflüge zu 11 sehenswerten Tempeln in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi an.

Die Anmeldung erfolgt an den beiden Veranstaltungstagen jeweils von 06.00 bis 09.00 Uhr morgens am Nonthaburi Pier, der Startpunkt für die Bootstour.







Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen pro Tag begrenzt. Beachtet werden muss, dass sich das Angebot vorwiegend an Einheimische richtet. Die Teilnahme ist jedoch auch für Ausländer interessant und eine gute Möglichkeit, neue Freunde kennenzulernen. Mehr auf Facebook.