Von: Björn Jahner | 10.01.21

BANGKOK: Das Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) und das Department of Tourism haben eine Vereinbarung getroffen, um den gesundheitsorientierten Tourismus zu fördern, wobei der Fokus auf Thai-Massage und Thai-Kräuter liegt.

Thailands Minis­ter für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn verweist auf eine Studie aus dem Vorjahr, die zum Ergebnis hatte, dass Thailand im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von etwa 400 Milliarden Baht aus dem gesundheitsorientierten Tourismus generieren konnte. Da der Gesundheitstourismus dem Land etwa 500.000 neue Arbeitsplätze bescherte, soll die Branche laut Khun Phiphat weiter ausgebaut werden. Er führt fort, dass der Gesundheitstourismus der Schlüssel zur Einkommensgenerierung nach der COVID-19-Pandemie sein könnte, weshalb die Regierung das Wissen über thailändische Kräuter, einschließlich medizinischem Cannabis, weiter fördern wird. Gemäß der Generaldirektorin des DTAM Dr. Amporn Benjaponpitak sind medizinische Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Cannabis ein wichtiger Bestandteil im Leistungsspektrum Thailands in seiner Entwicklung zu einer Top-Destination im weltweiten Gesundheits- und Wellnesstourismus.