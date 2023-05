BANGKOK: Am Mittwoch (3. Mai 2023) führte die Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (ECD) des Central Investigation Bureau unter der Leitung von Police Lieutenant General Puttidet Boonkrapue, Deputy Superintendent Police Colonel Wat und anderen Beamten eine Durchsuchung in einer Eigentumswohnung in der South Sathorn Road, in Bangkok durch.

Die Durchsuchung erfolgte auf der Grundlage eines vom Southern Bangkok Criminal Court ausgestellten Haftbefehls. Die Razzia war das Ergebnis der internationalen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Königlich Thailändischen Polizei über das Büro des Generalstaatsanwalts.

Die deutschen Behörden hatten ihre thailändischen Kollegen darüber informiert, dass ein deutscher Staatsangehöriger, der der vorsätzlichen Steuerhinterziehung verdächtigt wurde, nach Thailand geflohen war.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige am Ort der Durchsuchung wohnte, woraufhin die thailändischen Behörden um Zusammenarbeit bei der Suche nach Beweisen für die mutmaßliche Straftat gebeten wurden.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten vier Notebooks und neun Festplatten, die vermutlich Beweise für die Straftat enthalten. Die Gegenstände wurden zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Von dem Verdächtigen fehlte jedoch jede Spur, weshalb die Ermittlungen andauern.