CHIANG MAI: Während die Einwohner von Chiang Mai unter der weltweit schlimmsten Luftverschmutzung ersticken, hat Premierminister Prayut Chan-o-cha Maßnahmen gegen den Smog versprochen, aber auch zugegeben, dass die Bemühungen, das Abbrennen von Feldern zu verhindern, die den Smog speisen, gescheitert sind.

Laut dem Schweizer Luftqualitätsunternehmen IQAir führte Chiang Mai in der vergangenen Woche die Rangliste der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung weltweit an.

Die jahreszeitlich bedingten Smogwerte steigen in ganz Nordthailand sprunghaft an. In Chiang Rai sind die PM2,5-Werte – gefährliche Feinstaubpartikel, die Lungen- und andere Probleme verursachen – 11-mal höher als der nationale Grenzwert. Auch die Krankenhäuser im Norden des Landes melden eine hohe Zahl von Patienten, die wegen Atemwegserkrankungen behandelt werden müssen.

Am Mittwoch (29. Mrz. 2023) versuchte Premier Prayut, die wachsende öffentliche Verärgerung über die Verschmutzungskrise zu besänftigen, indem er den Menschen versicherte, dass das Problem nach wie vor als nationale Aufgabe behandelt wird. Er sagte, die Regierung habe in jeder Provinz Zeitfenster für das Verbot des Abbrennens festgelegt, um zu verhindern, dass Landwirte ihre Felder zur gleichen Zeit abfackeln.

Satellitenbilder zeigen, dass Nordthailand und die Nachbarländer Myanmar und Laos von Tausenden von Bränden heimgesucht werden, weil die Bauern ihre Felder roden.

„Unsere Nachbarn haben das gleiche Problem. Die Menschen kooperieren nicht, wenn es darum geht, das Abbrennen von Ernten zu reduzieren. Die Behörden müssen ihnen das Gesamtproblem der Luftverschmutzung begreiflich machen“, sagte Prayut, ohne näher darauf einzugehen, wie dies geschehen könnte.

Thailändischen Landwirten drohen Strafen und Bußgelder für das Anzünden von Feuern außerhalb der Verbrennungszeit, aber die Durchsetzung in ländlichen Gebieten ist lax.

Umweltschützer sagen, dass ein Großteil der Brände von Landwirten im Auftrag von Agrarkonzernen gelegt wird, die in Thailand und jenseits der Grenze tätig sind.

Für kleine Bauernhöfe ist das Abbrennen auch die billigste Art, Felder zu roden.

Premier Prayut sagte, dass die Emissionen des Verkehrs ebenfalls zum PM2,5-Problem beitrügen, und fügte hinzu, dass die Regierung daran arbeite, die Zahl der mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge zu verringern und die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern.

„Wir streben an, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Fahrzeuge auf Thailands Straßen elektrisch betrieben werden“, sagte er.

Der Premierminister führte fort, dass er die Gouverneure von Provinzen mit hohem Verkehrsaufkommen, darunter Bangkok, beauftragt habe, Maßnahmen zur Verringerung der Fahrzeugemissionen zu erwägen, z. B. die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.

Die Bilder des Suomi-Satelliten zeigten am Mittwoch 2.870 Glutnester in ganz Thailand, teilte die Behörde für Geoinformatik und Entwicklung der Raumfahrttechnologie mit.

Davon befanden sich 1.479 in geschützten Wäldern, 1.080 in nationalen Wäldern und 100 in landwirtschaftlichen Gebieten.

Die Dichte der Brände war in Myanmar und Laos jedoch noch größer.

Der Satellit entdeckte 3.964 Brandherde in Myanmar und 2.139 in Laos. Weit weniger wurden am Mittwoch in Vietnam (205) und Malaysia (53) entdeckt.

Einheimische, die Anfang der Woche in Mae Sai, Chiang Rai, protestierten, forderten ein gemeinsames Vorgehen der ASEAN-Mitgliedsstaaten bei der Bekämpfung der saisonalen Verbrennung von Agrarprodukten.

Laut AQIAir war Chiang Mai am Donnerstag (30. Mrz. 2023) erneut die am stärksten verschmutzte Stadt der Welt. Die PM2,5-Werte lagen 45,7 Mal höher als der von der Weltgesundheitsorganisation festgelegte Standard für saubere Luft.