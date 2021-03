Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.21

BANGKOK: Die Stimmung ausländischer Unternehmen, die in Thailand tätig sind, bleibt relativ niedrig, wobei die steigende Arbeitslosigkeit, die knappe Liquidität, die politische Stabilität des Landes und die wirtschaftlichen Aussichten an erster Stelle ihrer Sorgen stehen.

Laut dem neuen Foreign Business Confidence Index (FBCI), der die Stimmung ausländischer Unternehmen in Thailand misst und von der University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) ermittelt wurde, lag das Vertrauen ausländischer Unternehmen im vierten Quartal des letzten Jahres bei nur 29,8 auf einer Skala von 100 Punkten.

Für den Index wurden 119 Unternehmen von 30 in Thailand tätigen ausländischen Handelskammern befragt, und zwar zu zwei Hauptbereichen: Thailands Wirtschaft und ihr eigenes Geschäftsvertrauen. Es gibt 40 Auslandshandelskammern in Thailand, die insgesamt 8.470 Unternehmen vertreten.

Laut Thanavath Phonvichai, dem Präsidenten der UTCC, war das Vertrauen ausländischer Unternehmen in die Gesamtwirtschaft des Landes und in ihr eigenes Geschäft mit 27,6 bzw. 32,1 Punkten gering. „Ausländische Unternehmen sorgen sich auch um die wirtschaftlichen Aussichten Thailands, die komplizierten Vorschriften für Geschäfte in Thailand und die Fähigkeit der Regierung, mit der neuen Welle von Infektionen umzugehen“, unterstrich Thanavath. Die ausländischen Unternehmen sind weiter besorgt über ihre schrumpfenden Umsätze wegen der geringeren Nachfrage und des geringeren Angebots, höhere Transportkosten wegen der Pandemie, knappe finanzielle Liquidität, die unverminderte Ausbreitung von Covid-19 und eskalierende Straßenproteste.