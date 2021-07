LOPBURI: Das Berufungsgericht hat das Todesurteil für den ehemaligen Schuldirektor Prasittichai Khaokaew bestätigt, der Anfang letzten Jahres bei einem Raubüberfall auf ein Goldgeschäft in der Provinz Lopburi drei Menschen, darunter ein Kind, erschossen und vier weitere verwundet hatte. Die Richter lehnten es ab, die Strafe, wie beantragt, zu reduzieren. Sie bezeichneten die Handlungen des Pädagogen als unmenschlich.

Das Gericht reduzierte den Zinssatz von 7,5 auf 5 Prozent für die Entschädigung von insgesamt 6,36 Millionen Baht, die Prasittichai an die Angehörigen der Toten und der verletzten Opfer zahlen muss. Das Strafgericht verurteilte ihn am 27. August letzten Jahres wegen kaltblütigen Mordes und illegalen Waffengebrauchs zum Tode.

Der 39-Jährige hatte am 9. Januar 2020 den Aurora-Goldladen im Robinson-Kaufhaus am Phahon Yothin Highway ausgeraubt. Während des Überfalls erschoss er einen Wachmann des Einkaufszentrums, einen zweijährigen Jungen, der mit seiner Mutter spazieren ging, und eine Frau, die in dem Goldgeschäft beschäftigt war. Außerdem verletzte er vier weitere Personen. Der Mann entkam mit 33 goldenen Halsketten im Wert von etwa 600.000 Baht. Prasittichai wurde verhaftet, als er am Morgen des 22. Januar letzten Jahres sein Haus in Lopburi verließ, um wie üblich zur Arbeit in seiner Schule zu gehen.

Zum Zeitpunkt des Überfalls war er der Direktor einer Grundschule in der nahe gelegenen Provinz Singburi.