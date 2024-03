Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Zwei Tote nach Luftschlag im Süden des Libanon

BEIRUT: Bei einem israelischen Angriff auf einen Ort im Süden des Libanon sind libanesischen Staatsmedien zufolge zwei Menschen getötet worden. Nähere Angaben zu den Toten machte die libanesische Staatsagentur NNA nicht. Bei dem Angriff sei ein Haus in der Grenzstadt Mais al-Dschabal getroffen worden. Israels Armee hatte am späten Montagabend zu dem Angriff mitgeteilt, auf eine Stellung der libanesischen Hisbollah-Miliz in der Gegend gezielt zu haben. Die Hisbollah meldete am Dienstag einen weiteren Toten in den Reihen ihrer Kämpfer.

Bei israelischem Beschuss in der Nacht auf Dienstag auf einen anderen libanesischen Grenzort wurden nach Angaben der libanesischen schiitischen Amal-Bewegung, die enge Verbindungen zur Hisbollah hat, drei ihrer Sanitäter leicht verletzt. Die israelische Armee sprach auch in dem Fall von einem Angriff auf ein Ziel der Hisbollah.

Israels Armee registrierte unterdessen mehrere Raketenstarts aus dem Libanon. In einem Grenzort sei wegen des Beschusses ein Feuer ausgebrochen, teilte sie am Dienstag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das Militär habe die Abschussorte im Nachbarland attackiert.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah. Die vom Iran unterstützte Miliz, die auch enge Verbindungen zur Hamas unterhält, meldete seit Ausbruch des Gaza-Krieges mehr als 240 getötete Kämpfer. In beiden Ländern wurden als Folge des gegenseitigen Beschusses auch Zivilisten getötet. Zehntausende Anwohner verließen zudem auf beiden Seiten der Grenze ihre Heimatorte. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006.

Aktivisten: Proiranische Kämpfer bei Luftangriffen getötet

DAMASKUS: Nach Luftangriffen in der ostsyrischen Provinz Dair al-Saur sind Menschenrechtsaktivisten zufolge mindestens 13 Kämpfer proiranischer Milizen getötet und Dutzende Menschen verletzt worden. Eines der Todesopfer sei syrischer Staatsbürger, bei den anderen handele es sich um Ausländer, berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Von wem die Angriffe in der Nacht zu Dienstag ausgingen, war zunächst unklar. Den Aktivisten zufolge erschütterten mehrere Explosionen die Region. Ziel der Attacken war demnach unter anderem eine Villa, die von den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen als Hauptquartier genutzt worden sein soll.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind von den insgesamt 36 Verletzten zehn Zivilisten sowie 26 Mitglieder der mit dem Iran verbündeten Milizen. Den Aktivisten zufolge ereigneten sich die Angriffe kurz nach der Landung eines iranischen Flugzeugs am Militärflughafen von Dair al-Saur. Dieses soll Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde sowie Ausrüstung an Bord gehabt haben. Die Revolutionsgarde ist Irans Eliteeinheit und gilt als weitaus mächtiger als die regulären Truppen des Landes.

Teheran ist einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung von Baschar al-Assad. Iranischen Angaben zufolge sind Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden als militärische Berater der syrischen Armee im Einsatz. Teheran unterstützt in Syrien zudem schiitische Milizen, die an der Seite der Regierung kämpfen.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele in Syrien, um zu verhindern, dass sein Erzfeind Iran und die mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss im Nachbarland ausweiten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs Anfang Oktober haben die israelischen Angriffe zugenommen. Seitdem haben zugleich proiranische Milizen Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien verübt. Die USA reagierten darauf mit umfangreichen Luftangriffen gegen Stellungen proiranischer Milizen in beiden Ländern.