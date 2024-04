Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Montag

«Rossijskaja Gaseta»: Iran und Israel sehen sich beide als Gewinner

MOSKAU: Zu den ersten direkten iranischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel kommentiert die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Jede Seite dieses Konflikts, der jederzeit zu einem Beinahe-Atomkrieg eskalieren könnte, konnte sich als Gewinner bezeichnen. Und ihren Gegner zum Verlierer erklären. Der Iran hat sein Ziel erreicht - er hat Israel mehrere Tage lang in Atem gehalten. In den arabischen Ländern sahen im Fernsehen alle, wie iranische Raketen auf dem Gebiet des jüdischen Staates explodierten, und dieser Medieneffekt war der wichtigste Erfolg der militärischen Operation Teherans. (...) Mit anderen Worten: Die von Teheran versprochene Vergeltung hat alle ihre erklärten militärisch-diplomatischen Ziele erreicht. (...)

Auch Israel feiert seine Erfolge. (...) Denn jeder hat das überlegene militärische Potenzial des jüdischen Staates gesehen. (...) Zudem haben die meisten westlichen Länder, die Israel zuvor öffentlich für die Operation im Gazastreifen verurteilt hatten, nun ihre Solidarität und Unterstützung für den jüdischen Staat in seinem Kampf gegen den Iran bekundet. Das bedeutet, dass eine reelle Chance besteht, dass der amerikanische Kongress der Regierung Israels die Gelder zuweist, die dort hängen geblieben sind, weil sie im selben Paket wie die Mittel für die Ukraine enthalten waren.»

«The Telegraph»: Irans Revolutionsgarde will Israels Untergang

LONDON: Zum iranischen Luftangriff auf Israel meint der Londoner «Telegraph» am Montag:

«Jetzt fordern US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Sunak, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und andere Israel auf, es dabei zu belassen. Ihr Argument scheint zu sein, dass die Iraner aus Rache für einen israelischen Angriff in Damaskus Anfang des Monats handelten, bei dem zwei führende Generäle der iranischen Revolutionsgarde getötet wurden, und eine Spirale gegenseitiger Vergeltungsmaßnahmen vermieden werden sollte.

Aber hier gibt es keine Gleichwertigkeit. Die Revolutionsgarde strebt aktiv den Untergang Israels an und drängt die Hisbollah zum Eingreifen, deren erfahrene Truppen durch ihre jahrelange Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg kampferprobt sind. (...)

Mit dem Iran hätte man sich wohl schon vor Jahren befassen sollen, doch Präsident Biden hat es seit seiner Ankunft im Weißen Haus versäumt, anzuerkennen, dass Teheran der Verursacher all dieser Probleme ist. Er hat sogar versucht, mit den Ajatollahs zu verhandeln. Doch die haben kein Interesse an einer Annäherung an den Westen und haben sich stattdessen mit Russland und China verbündet.»

Flughäfen im Iran nehmen Betrieb wieder auf

TEHERAN: Irans Flughäfen haben nach dem Großangriff auf Israel ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Isna am Montag berichtete, sei die Sperrung des Flugverkehrs in den frühen Morgenstunden aufgehoben worden. Auch die beiden Flughäfen in der Hauptstadt Teheran kehrten demnach in den Normalbetrieb zurück.

Der Iran hatte Israel am Samstagabend mit Drohnen und Raketen angegriffen. Zahlreiche Flughäfen im Iran waren rund um die Angriffe außer Betrieb. Vor allem im Westen des Landes, wo Drohnenbasen und Raketensilos liegen, wurden Flugverbote verhängt. Dies galt unter anderem für die Metropolen Tabris, Kermanschah und Ahwas, aber auch für die Flughäfen in Schiras und Isfahan im Landesinneren.

Mehrere internationale Airlines hatten wegen Sicherheitsbedenken bereits vor dem massiven Angriff der iranischen Revolutionsgarden ihre Flüge in den Iran eingestellt und den Luftraum gemieden. Auch die Lufthansa-Gruppe stellte mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten vorübergehend ein. Flüge nach Teheran sollen bis mindestens Dienstag ausgesetzt sein.

«Corriere della Sera»: Iran hat rote Linie überschritten

MAILAND: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» meint am Montag zum iranischen Angriff auf Israel:

«Mit seinem direkten Angriff auf Israel hat der Iran die rote Linie überschritten. Eine kalkulierte Aktion der Pasdaran (der Revolutionsgarde), um ein Gleichgewicht zum jüdischen Staat zu schaffen. Wenn sie uns angreifen, so bekräftigte deren Befehlshaber, greifen wir sie an. (...) In Israel drängt der härteste Flügel der Regierung jetzt auf einen Gegenschlag.

Hinter den Kulissen wird viel gearbeitet. Aus den betroffenen Hauptstädten kommen Warnungen. Jetzt werden Spione, Generäle und Diplomaten bewegt. Alle wissen, dass zu viele Fallen aufgestellt sind. Man glaubt nicht, dass es vorbei ist. Befürchtet wird, dass es weitere Abrechnungen gibt.»