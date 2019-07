Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

PATTAYA: Die Tien-Beach-Brücke auf der Pattaya vorgelagerten Insel Larn wird erst im kommenden Jahr saniert.

Laut den Inselbewohnern muss die Fußgängerbrücke, die die Strände Tawaen und Tonglang verbindet, schnellsten instandgesetzt werden. Der Stadtrat will in seiner Sitzung am 5. August die erforderlichen Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Baht genehmigen.Denn weite Teile des Bauwerks drohen einzustürzen. Die Fundamente und rostigen Stahlpfosten auf der vier Meter hohen Brücke sind verwittert und beschädigt. Die Hälfte der 500-Meter-Brücke ist ohne Geländer und Teile der Struktur und Schrauben, die sie zusammenhalten, fehlen. Das Bauwerk ist eine ständige Gefahr für Urlauber und Einheimische.