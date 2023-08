Von: Björn Jahner | 07.08.23

Foto: The Nation

BURIRAM: Große Freude herrschte am vergangenen Freitag (4. August 2023) im Dong Yai Wildlife Sanctuary in Buriram im thailändischen Nordosten, wo fünf Wollhalsstörche, die hier aufgezogen wurden, im Rahmen einer Kampagne zur Erhaltung bedrohter Arten wieder in die freie Natur entlassen wurden.

Dies markiert bereits das zweite Mal, dass diese seltenen Störche in Buriram ausgewildert wurden. Das erste Mal geschah dies im Jahr 2021, als beeindruckende 14 Exemplare der gefährdeten Art in dem Schutzgebiet freigelassen wurden.

Foto: The Nation

Singhachai Pongburut, der stellvertretende Provinzgouverneur von Buriram, äußerte sich zuversichtlich über den Erfolg der Auswilderung. Sowohl die 14 vorherigen Störche als auch die aktuell freigelassenen fünf Vögel haben offenbar gut gelernt, sich in ihrem natürlichen Lebensraum zurechtzufinden und zu überleben.

Buriram hat auch Erfolge bei der Freilassung von Saruskranichen zu verzeichnen, die nun harmonisch mit den einheimischen Tierarten zusammenleben.

Die Aufzucht der bedrohten Wollhalsstörche erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, dem Dong Yai Wildlife Sanctuary, der Zoological Park Organisation und der Hornbill Research Foundation.

Foto: The Nation

Die Wollhalsstörche zählen zu den stark gefährdeten Arten und werden in zwei Untergattungen, asiatisch und afrikanisch, unterteilt. Ebenfalls auf der Liste der bedrohten Vögel finden sich der Rotkopfgeier, der Fledermausbussard und die Weißaugen-Flussschwalbe.

Bereits seit 1992 engagiert sich Thailand aktiv für den Schutz und die Erhaltung der Wollhalsstörche und konnte bis 2005 erfolgreiche Nachzuchtprogramme etablieren. Einige der gezüchteten Tiere sind heute im Khao Kheow Open Zoo in Si Racha in der Ostküstenprovinz Chonburi beheimatet.

Die Zoologische Parkorganisation setzt sich entschlossen für die Bewahrung seltener Wildtierarten ein und arbeitet eng mit verschiedenen Partnern zusammen, um diese bedeutsame Mission voranzutreiben. Die Auswilderung der Wollhalsstörche in Buriram ist ein bedeutender Schritt auf diesem Weg zur Förderung der Artenvielfalt und dem Schutz der bedrohten Tierwelt.