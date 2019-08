PATTAYA: Der absolut angesagte Fin Market aus Bangkok befand sich auf Ostküstentournee und feierte von Mittwoch bis Sonntag sein Finale in Pattaya, nachdem er in den Wochen zuvor bereits Food-Lover und Hipster gleichermaßen in Chonburi und Rayong beglückt hatte.

Garfield und Co. in Schokoladenform.

Paradies für asiatische Leckermäulchen

Die Vorfreude unter dem jungen, einheimischen Szenepublikum war groß – und es wurde nicht enttäuscht. Fünf Tage lang verwandelten die kreativen Köpfe hinter dem Pop-up-Markt-Konzept aus Bangkok sowohl die Aktionsfläche vom CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road als auch den Außenbereich der Shopping Mall an der Second Road in den wohl coolsten Nachtmarkt der Touristenmetropole.

Street Food, Trendartikel und Livemusik

Dauerrenner: Japanische Pfannkuchen am Stil.



Dass das Drei-Säulen-Konzept – Street Food, Trendartikel und Livemusik – auch in Pattaya aufging, bewiesen besonders am Wochenende die Menschenmassen, die sich über den Markt auf Zeit dicht and dicht drängten. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Mit ausgeprägter Neugier und stets mit dem Smartphone bewaffnet, um den dargebotenen „Food Porn“ jederzeit in Bild festzuhalten, zogen die vorwiegend thailändischen und asiatischen Besucher, unter ihnen auffallend viele junge Koreaner, Japaner und Chinesen, von Stand zu Stand. Doch nicht nur, um den perfekten Schnappschuss einzufangen, sondern auch, um Unbekanntes oder derzeit absolut Angesagtes zu kosten und trendige Accessoires zu shoppen. Erfreulicherweise waren die Preise auffallend niedrig.

An diesem Mocktail kam niemand vorbei!

Lange Schlangen an den Marktständen

Dass beim Gros das Portemonnaie locker saß, bewiesen die langen Schlangen an den Ständen – jedoch meistens bei den Food-Anbietern. Besonders japanische Spezialitäten stehen nach wie vor bei thailändischen Jugendlichen hoch im Kurs. Ausgefallene Mocktail-Kreationen – quietschbunt und zuckersüß – entpuppten sich als absolute Top Seller des Fin Market, ebenso japanische Pfannkuchen-Spezialitäten wie Dora-Yaki und Okonomiyaki.

Instagram und Co. als Erfolgsgarant

Das Erfolgsrezept des Fin Market baut auf den Social-Media-Hype auf: Stände wie auch Speisen werden ideenreich, kreativ dekoriert, weshalb in der Instagram-Gemeinschaft ein Besuch stets Pflicht ist. Großen Anklang fanden ebenso die Konzerte in den Abendstunden. An allen Veranstaltungstagen präsentierten sich die errichteten Biergärten auf beiden Seiten vom Einkaufszentrum gut besucht.

Geschmack neuer Touristenschichten getroffen

Ausgelassene Stimmung bei den Konzerten.

Die Veranstaltung führte aber auch die Veränderung der Touristenschichten in Pattaya vor Augen: Westliche Ausländer waren in der absoluten Minderheit, einheimische Wochenendtouristen und Studenten hingegen in der Mehrheit sowie junge Urlauber, hauptsächlich aus asiatischen Ländern.

Unter dem Begriff Food Porn versteht man eine glamourisierte visuelle Präsentation des Kochens oder Essens in vorwiegend sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram.