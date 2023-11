Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der internationale Flughafen Chiang Mai hat 160 Flüge an zwei Tagen in der kommenden Woche gestrichen oder umdisponiert, um dem jährlichen Yi-Peng-Laternenfest Rechnung zu tragen.

Die Fluggesellschaften baten den Flughafen, die nächtlichen Flugpläne am Montag und Dienstag (27.–28. November 2023) zu ändern, um eine Gefährdung durch Tausende von brennenden Fluglaternen zu vermeiden, die zur Feier des Festes gestartet werden.

Die betroffenen Flüge sollten am Montag und Dienstag nach 19.00 Uhr landen oder starten, sagte der stellvertretende Flughafendirektor Wisut Khamyod.

Die Änderungen betreffen 47 Prozent der Flüge, die an diesen beiden Tagen vom und zum Flughafen Chiang Mai geplant waren.

Von den 160 betroffenen Flügen wurden 101 gestrichen und 59 umdisponiert.

Bei den 101 gestrichenen Flügen handelt es sich um 77 Inlandsflüge und 24 internationale Flüge.

Die umgeplanten Flüge umfassen acht internationale und 51 Inlandsflüge.

Wisut sagte, dass der Flughafen sich bemüht habe, die Reiseunterbrechungen so gering wie möglich zu halten, indem er die Passagiere im Voraus darüber informierte, dass es aufgrund des Festivals zu Flugänderungen kommen könnte.

Das Verbot, in einem Umkreis von 4,6 Kilometern um den Flughafen Feuerwerkskörper zu zünden und Laternen loszulassen, werde strikt durchgesetzt, fügte er hinzu. Die Sicherheitskräfte des Flughafens werden während des Festes die Patrouillen auf der Start- und Landebahn von vier auf zehn Mal pro Tag erhöhen.

Das Yi-Peng-Festival – die nördliche Version von Loy Krathong – findet in Chiang Mai während des Vollmonds im zweiten Monat des Lanna-Kalenders statt, der normalerweise in den November fällt. Das Fest ist ein Fest des Lichts und der Hoffnung, bei dem Tausende von brennenden Fluglaternen in den Nachthimmel entlassen werden – und auch der Flugverkehr wird jedes Jahr unterbrochen.