Vor der Chang Arena in Buriram wird dieses Wochenende ein großes Fleischbällchenfest mit Wettessen und Unterhaltungsprogramm veranstaltet. Foto: The Nation

BURIRAM: Anlässlich des anstehenden langen Muttertags-Wochenendes wird in Buriram im thailändischen Nordosten von Freitag bis Sonntag (11.–13. August 2023) zum sechsten Mal das beliebte Fleischbällchenfest veranstaltet.

Die Isaan-Stadt Buriram ist bekannt für ihre „Look Chin Yeun Kin“. Dabei handelt es sich um Fleischbällchen, die man im Stehen essen kann bzw. um Fleischbällchen am Stiel, die man unterwegs essen kann.

K-Pop-Star Lalisa „Lisa“ Manobal (l.) von Blackpink löste den Fleischbällchen-Hype in ihrer Heimatstadt aus. Foto: The Nation

Die Fleischbällchen nach thailändischer Art werden vorgekocht und dann gekühlt. Sie können entweder gegrillt oder gebraten mit thailändischer Chilisauce gegessen werden.

Burirams Fleischbällchen erfuhren einen regelrechten Hype, nachdem Lalisa „Lisa“ Manobal von Blackpink in einem Interview erzählte, dass sie die Fleischbällchen aus ihrer Heimatstadt sehr vermisse würde, was die Fans des bekannten K-Pop-Stars dazu veranlasste, Buriram-Fleischbällchen in großen Mengen zu kaufen.

An über 40 Marktständen werden am kommenden Wochenende Buriram-Fleischbällchen angeboten. Foto: The Nation

Das diesjährige Fleischbällchenfest findet von Freitag bis Sonntag von 12.00 bis 22.00 Uhr auf dem Platz der Chang Arena im Mueang-Bezirk von Buriram statt.

Die Teilnehmer erwarten über 40 Stände, an denen Fleischbällchen verkauft werden, sowie Stände mit lokalen Produkten, Kunsthandwerk und Souvenirs aus 23 Bezirken.

Die Fleischbällchen aus Buriram sind besonders für ihre unverwechselbare Chilisauce im ganzen Land bekannt. Foto: The Nation

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist ein großes Fleischbällchen-Wettessen. Der Wettbewerb bietet Geldpreise von bis zu 100.000 Baht und ist in drei Kategorien unterteilt: offen für alle, Frauen und Teams.

Der Influencer Praiwan „Parry“ Wannabut wird außerdem einen Wettbewerb für die besten Fleischbällchen- und Chilisaucenhersteller aus Buriram ausrichten. Darüber hinaus werden kostenlose Konzerte, kulturelle Darbietungen und Coverversionen von Blackpink-Songs geboten.