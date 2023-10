Von: Björn Jahner | 19.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Team von Rettungskräften hat am Dienstag einen Filipino überwältigt und verhindert, dass er sich auf dem Dach eines Hauses in einem Vorort von Bangkok die Kehle durchschneidet, so die Polizei.

Die Polizeistation Bang Bua Thong wurde alarmiert, dass ein Filipino auf das Dach eines gemieteten Hauses im Bezirk Bang Bua Thong in Nonthaburi geklettert war.

Der Filipino wurde später als 43-jähriger Englischlehrer an einer Nachhilfeschule im Bangkoker Stadtteil Ramkhamhaeng identifiziert.

Anwohner berichteten der Polizei, dass der Mann drohte, sich mit einem zerbrochenen Dachziegel die Kehle durchzuschneiden, während er immer wieder zerbrochene Ziegel auf den Boden warf.

Die Polizei eilte zum Tatort – einem zweistöckigen Townhouse – zusammen mit Rettungskräften des Bang-Bua-Thong-Katastrophenschutzbüros und der Ruamkatanyu-Stiftung.

Die Rettungskräfte kletterten auf das Dach und versuchten drei Stunden lang, den Mann zum Herunterklettern zu bewegen. Die Retter stürmten schließlich zu ihm, um ihn zu überwältigen, fixierten ihn dann auf ein Rettungsbrett und trugen ihn vom Dach.

Bei dem Versuch, den Filipino zu überwältigen, stürzte ein Retter vom Dach und verletzte sich am linken Bein. Er wurde in das Bang Bua Thong Hospital gebracht.

Die Polizei begleitete den Filipino anschließend zur Behandlung von Prellungen, die er während der Tortur erlitten hatte. Er wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo er darauf wartete, dass sich seine Verwandten meldeten und ihn nach Hause brachten.

In Thailand sind die Samariter unter 02-113.6789, unter samaritansthai.com und per E-Mail erreichbar.