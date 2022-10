Leitungsbrand in der Soi Buakhao 15 am Mittwochnachmittag. Foto: บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ที.วี.และสื่อสาร พัทยา จำกัด

EILMELDUNG - PATTAYA: Das Pattaya Disaster Mitigation Radio Center in der Provinz Chonburi wurde über einen Brand von Strom- und Kommunikationsleitungen informiert, der auf die Autos der Anwohner übergriff. Der Vorfall ereignete sich in einem Baustellengebiet in der Soi Buakhao 15 in Pattaya.

Augenzeugen berichteten gegenüber Reportern von „Sophon Cable“, dass sie vor dem Brand einen Bagger sahen, der am Kanalisationsverlegungsprojekt in der Soi 15 arbeitete. Als die Schaufel des Baggers über den Strom- und Kommunikationsleitungen war, sollen diese sich entzündet haben. Als der Brand auf fünf geparkte Autos übergriff, rannten Anwohner und Touristen um ihr Leben.

Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Die Ursache des Brandes wurde noch nicht geklärt.