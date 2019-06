Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

Foto: The Nation

THAILAND: Zwanzig Bojen, bespannt mit „Abfallfallen“, die an den Mündungen von Flüssen und Kanälen entlang der Andamanensee und des Golfs von Thailand verankert werden, sollen verhindern, dass jährlich 30 Tonnen Müll das Meer erreichen.

Laut Jatuporn Burutpat, Chef des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen, haben vier solcher in Kanälen in Samut Songkram aufgestellte Fallen bei Tests täglich 7,7 Kilogramm Müll entsorgt. Fünf weitere werden im Juli an der Mündung des Rayong-Flusses und des Samut-Sakhon-Kanals installiert. Thailand hat mindestens 900 Flüsse und Kanäle, die mit dem Meer verbunden sind. Die von seiner Behörde und SCG Chemicals entwickelte Abfallfalle könnte dazu beitragen, den Ruf Thailands zu verbessern, mit den meisten Müll ins Meer zu befördern, sagte Jatuporn.

Der Präsident von SCG Chemicals, Chonlanat Yanaranop, bezeichnete die Forschung und Entwicklung des Prototyps als gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bei der Suche nach einer nachhaltigen Lösung für das Problem des Seemülls.

Der Prototyp ist eine 1,8 mal 5 Meter große Ladefläche aus PE100-Rohren und Netzen mit Toren, die sich öffnen und schließen, um Müll aufzufangen. Jeder kann bis zu 700 kg Müll aufnehmen. Die Falle wird so weiterentwickelt, dass sie automatisch funktioniert und mit Sonnenenergie betrieben werden kann. Das Modell soll Anfang nächsten Jahres zum Testen bereit sein.