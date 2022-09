Von: Björn Jahner | 28.09.22

BANGKOK: Gute Nachricht für alle Skytrain-Nutzer, die eine Rabbit-Card haben, die sie bereits für die Hochbahn (BTS) benutzen. Ab Montag, 3. Oktober 2022 können Sie das bargeldlose BTS-Rabbit-Card-Bezahlsystem auch auf allen Chao-Phraya-ExpressBooten nutzen. Und nicht nur das: Bis zum Ende des Jahres erhalten Sie auf jede Fahrt 5 Baht Rabatt!

Fahrpreise bei Zahlung mit Rabbit-Karte:

Orangefarbene Flagge:

16 Baht, ermäßigt auf 11 Baht

Gelbe Flagge:

21 Baht, ermäßigt auf 16 Baht.

Gelbe-grüne Flagge:

Pak Kret–Nonthaburi: 14 Baht, ermäßigt auf 9 Baht.

Pak Kret–Sathorn: 33 Baht, ermäßigt 28 Baht.

Nonthaburi–Sathorn: 21 Baht, ermäßigt auf 16 Baht.

Rote Flagge klimatisiert:

30 Baht, ermäßigt auf 25 Baht.

​

Fahrgäste, die bereits eine Rabbit-Karte besitzen, können ihre bestehende Karte verwenden und den Fahrpreis mit dieser begleichen, ohne eine neue Karte kaufen zu müssen. Das verfügbare Guthaben muss sich ausschließlich in der Rabbit Wallet befinden. Das Geld in der Rabbit LINE Pay Geldbörse (Rabbit LINE Pay) kann nicht für den Chao Phraya Express Boat Tarif verwendet werden.

Die Fahrgäste können ihren Kontostand am Fahrkartenschalter abfragen. Die Aufladung von Guthaben ist an den Fahrkartenschaltern des Chao Phraya Express Boat an verschiedenen Anlegestellen, an den Term-Sabai-Kiosken oder an der BTS Station möglich.

Für Passagiere, die keine Rabbit-Card haben oder eine Karte benötigen, haben die Unternehmen Chao Phraya Express Boat und Rabbit Cards die kostenlose Verteilung von Rabbit-Cards vorbereitet. Die Karte muss nicht bezahlt werden, es genügt, sie mit 50 Baht aufzuladen und sich mit seiner IC-Card oder seinem Reisepass zu registrieren.

Die Rabbit-Cards sind vom 3. bis 7. Oktober 2022 (außer Samstag und Sonntag) erhältlich.

Abholservice für Rabbit-Cards: