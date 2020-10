Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.20

Containerhafen Khlong Toei in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Exporte gingen im September nach Angaben des Handelsministeriums im Jahresvergleich um 3,9 Prozent auf 19,62 Milliarden US-Dollar zurück, während die Importe um 9,1 Prozent auf 17,39 Milliarden US-Dollar sanken. Das führte zu einem Handelsüberschuss von 2,23 Milliarden US-Dollar.

„Trotz des Rückgangs der Ausfuhren sind die Zahlen für September ein gutes Zeichen einer Erholung, da die höheren Lieferungen von Produktposten in realen Sektoren und nicht von Gold stammten", berichtete Pimchanok Vonkorpon, Generaldirektorin des Büros für Handelspolitik und Strategie. In Anbetracht der Verlangsamung des Exportrückgangs zeige dies die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite in einer schwierigen Zeit und sei im Vergleich zur Vergangenheit ein gutes Signal für die thailändische Wirtschaft.

Im September stiegen die Lieferungen landwirtschaftlicher und agroindustrieller Produkte im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar, wobei Palmöl (+435,3%), frisches, gekühltes, gefrorenes, konserviertes und verarbeitetes Obst und Gemüse (+50,3%), Maniokprodukte (+29,5%), Lebensmittelwürzungen (+17,7%) und Heimtierfutter (+16,7%) einen Aufschwung erlebten.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 fielen die thailändischen Exporte um 7,3 Prozent auf 172,99 Milliarden US-Dollar, während die Importe um 14,6 Prozent auf 152,37 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Der Handelsüberschuss lag bei 20,62 Milliarden US-Dollar.