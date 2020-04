Explosion auf Schiff in Dänemark - unklares Ausmaß

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.20

KOPENHAGEN: Auf einem in einer dänischen Werft liegenden Schiff ist es nach Polizeiangaben zu einer Explosion gekommen.

Es handele sich mutmaßlich um eine Gasexplosion, die sich am frühen Vormittag während der Arbeiten auf dem Schiff in der Hafenstadt Grenaa ereignet habe, teilte die Polizei der Region Ostjütland am Donnerstag via Twitter mit. Zum Detonationszeitpunkt hätten sich Menschen an Bord befunden, die nun von dem Schiff geholt würden. Es sei noch zu früh, um etwas über mögliche Verletzte zu sagen. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort..