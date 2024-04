Von: Redaktion (dpa) | 16.04.24 | Aktualisiert um: 19:30

Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer in der alten Börse (Boersen) in Kopenhagen. Foto: epa/Emil Helms

KOPENHAGEN: Die sieben Bürgermeister von Kopenhagen haben ihre Unterstützung zum Wiederaufbau der bei dem Feuer am Dienstag zerstörten historischen Börse zugesichert. Man werde alles tun, was möglich ist, um diesen zu unterstützen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. «Das Gebäude ist einfach lebenswichtig für Kopenhagen und die gesamte Kulturgeschichte Dänemarks.» Kopenhagen hat mit Sophie Hæstorp Andersen eine Oberbürgermeisterin und sechs Fachbürgermeisterinnen und Fachbürgermeister.

«Es ist ein absolut schrecklicher Tag», hieß es in der Erklärung. Die Börse sei nicht nur ein wichtiger Teil der gesamten Kulturgeschichte Dänemarks. «Das Gebäude repräsentiert so viel mehr, nicht zuletzt handwerkliche Qualität und Traditionen. Das alles steht jetzt in Flammen.» Für Kopenhagen und ganz Dänemark sei es wichtig, dass das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wieder aufgebaut werde.

Die historische Börse (Børsen), eines der ältesten und bekanntesten Gebäude der dänischen Hauptstadt - fing am Dienstagmorgen Feuer. Die Feuerwehr bestätigte am Mittag, dass das Gebäude zu einem Teil stark verbrannt sei. Zuvor war bereits die Turmspitze des Gebäudes eingestürzt.

Es sei der Wunsch von Christian IV. gewesen, auf dem Børsen einen Turm mit einer Spitze aus Blei und vier Drachen mit gedrehten Schwänzen errichten zu lassen, schrieben die Bürgermeister. «Die Drachen sollten Børsen vor Feinden und Feuer schützen, und das ist ihnen gelungen - bis heute.»