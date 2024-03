13-Jährige in Dänemark getötet

HJALLERUP: Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montagabend in Norddänemark getötet worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen. Er hatte laut Polizeiangaben zu dem getöteten Mädchen eine Liebesbeziehung gehabt, die vor Kurzem beendet worden war.

Wie die Polizei der Zeitung «Ekstra Bladet» mitteilte, hatten die Eltern ihre Tochter am späten Montagabend schwer verletzt in der Nähe eines Fernwärmekraftwerkes vorgefunden und daraufhin die Polizei alarmiert. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Kurz darauf nahm die Polizei den 17 Jahre alten Ex-Freund des Opfers fest, zusammen mit einem 13-jährigen Mädchen. Das Mädchen wurde jedoch am Dienstagvormittag wieder freigelassen. Die Polizei kündigte an, die Ermittlungen fortzusetzen und auch in den kommenden Tagen in der Stadt Hjallerup im Norden Dänemarks präsent zu sein.