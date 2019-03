Written by: Redaktion DER FARANG | 13/03/2019

BANGKOK: Die Europäische Union (EU) hat Unicef in den nächsten drei Jahren mehr als 80 Millionen Baht zugesagt, um die Bemühungen zum Schutz von Migranten und Staatenlosen in Thailand zu unterstützen.

Die EU, Unicef und die thailändische Regierung haben am Montag ihre Partnerschaft zum Schutz der Rechte von Kindern angekündigt, die von Migration im Königreich betroffen sind. Fast 100 Vertreter von Ministerien, Organisationen der Zivilgesellschaft, des Privatsektors, der EU und internationaler Organisationen hatten sich bei der Auftaktveranstaltung für Partnerschaft in Bangkok versammelt. Obwohl Thailand derzeit über Richtlinien und Gesetze verfügt, um allen Kindern Bildungs-, Gesundheitsfürsorge- und Kinderschutzdienste zur Verfügung zu stellen, einschließlich derer aus Migrantengemeinschaften, steht eine große Anzahl von Migrantenkindern immer noch vor zahlreichen Herausforderungen beim Zugang zu erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, heißt es in einer Erklärung von Unicef . „Alle Kinder müssen unabhängig von ihrem Migrationsstatus geschützt werden. Wir müssen sicherstellen, dass sie Zugang zu Bildung, Gesundheitsfürsorge und Hygiene, zu sozialen und rechtlichen Diensten sowie zu psychologischer Unterstützung haben“, sagte Pirkka Tapiola, Botschafter der Europäischen Union in Thailand. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration gab es in Thailand im Jahr 2018 etwa 300.000 bis 400.000 Migranten, von denen viele keine Papiere hatten. Darüber hinaus sind laut Innenministerium rund 145.000 staatenlose Kinder bei der thailändischen Regierung registriert. Die Partnerschaft zwischen der EU und Unicef soll dazu beitragen, die nationalen Kinderschutzsysteme zu stärken, indem Fachkräfte und staatliche Behörden geschult werden, um schutzbedürftige Kinder ausfindig zu machen und zu unterstützen, um ihren Zugang zu Sozialhilfe, Rechtshilfe, Beratung und Geburtenregistrierung sicherzustellen.