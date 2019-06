EU-Kommission äußert sich zu faulen Krediten

Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.19

BRÜSSEL (dpa) - Zum Anteil fauler Kredite in den Bilanzen europäischer Banken äußert sich am Mittwoch die EU-Kommission. Nach Medienberichten ist der Bestand dieser sogenannten notleidenden Kredite zwar insgesamt gesunken. Unter anderem in Italien ist der Anteil aber wohl nach wie vor hoch.

Darüber hinaus nimmt die EU-Kommission zu geplanten Reformen der Eurozone Stellung. Im Fokus stehen dürften unter anderem der geplante Eurozonen-Haushalt, bei dem derzeit nur ein Minimalkonsens möglich scheint. Zudem dürfte es um künftige Projekte wie eine gemeinsame Sicherung für Spareinlagen gehen.