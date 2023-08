Von: Björn Jahner | 21.08.23

HUA HIN: Eine jüngst von Studenten der Stamford International University durchgeführte Studie hat ergeben, dass Touristen Hua Hin und die Region „Royal Coast“ als ein friedliches und entspannendes Reiseziel mit einer atemberaubenden natürlichen Umgebung wahrnehmen. Die Studie, mit dem Titel „Destination Marketing Project by the Royal Coast Riviera Club and Stamford International University“, wurde von Richard Meaders, dem Senior Director of Academic Affairs, vorgestellt. Ihr Hauptziel bestand darin, das aktuelle Image der Marke „Royal Coast“ zu untersuchen.

Die Erkenntnisse aus der Studie sollen dazu beitragen, eine nachhaltige Entwicklung in der Region zu fördern, indem sie luxusorientierte Einwohner, inländische und internationale Touristen sowie Langzeitbesucher anzieht. Die Studie bestand aus zwei Hauptphasen: qualitativer Forschung und quantitativer Forschung. In der qualitativen Phase teilten 20 Teilnehmer, da­runter 10 internationale und 10 thailändische Staatsbürger, die mit Thailand vertraut sind, ihre Wahrnehmungen von Hua Hin und der Royal-Coast-Region im Vergleich zu anderen Reisezielen in Thailand, nämlich Bangkok, Pattaya, Phuket und Chiang Mai.

Urlauber loben Ruhe und Natur

Die Ergebnisse betonten die Ruhe als eine der Hauptstärken der Region, wobei die Befragten Hua Hin mit Entspannung und Gelassenheit assoziierten. Die Erhaltung dieser Positionierung wurde als Schlüsselstrategie für die Region hervorgehoben. Für die quantitative Untersuchung wurde eine größere Stichprobe von 153 Teilnehmern befragt, darunter 66 internationale und 87 thailändische Befragte. Diese Stichprobe wurde weiter nach Alter unterteilt, wobei 77 Personen über 35 und 75 Personen unter 35 Jahren an der Studie teilnahmen.

Die Studie brachte auch einige wichtige Erkenntnisse über die Wahrnehmung der Royal-Coast-Region durch die Menschen ans Licht. Obwohl die Schönheit der natürlichen Umgebung als starker Anreiz für einen Besuch oder einen Aufenthalt in der Region angesehen wurde, wurde festgestellt, dass die Region in Bezug auf dieses Attribut hinter Chiang Mai und Phuket zurückbleibt. Um diesem entgegenzuwirken, wurde vorgeschlagen, die Wahrnehmung der Royal Coast als wunderschönes Naturreiseziel zu verbessern, sei es durch eine ästhetische Optimierung oder durch eine effektivere Kommunikation der vorhandenen Naturattraktionen.

Wahrnehmung der Region

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studie befasste sich mit der Qualität der Aktivitäten und Attraktionen in Hua Hin. Obwohl die Befragten diesen Faktor als sehr wichtig einstuften, waren sie der Meinung, dass die Region in dieser Hinsicht hinter Chiang Mai, Phuket und Bangkok zurückbleibt. Die Menschen sind möglicherweise nicht ausreichend über alle Attraktionen und natürlichen Sehenswürdigkeiten informiert, die die Region zu bieten hat.

Die vorgeschlagene Strategie zur Verbesserung der Wahrnehmung der Region umfasst eine bessere Kommunikation, um die Besucher auf die vorhandenen Attraktionen und Aktivitäten aufmerksam zu machen und möglicherweise ihre Wahrnehmung zu ändern. Dies würde dazu beitragen, die Attraktivität von Hua Hin und der Royal-Coast-Region zu steigern, ohne das Image als friedliches und entspannendes Reiseziel zu beeinträchtigen.

Die Studie beleuchtete auch die Wahrnehmung der Kosten für einen Besuch in der Royal-Coast-Region. Obwohl sie als das günstigste der untersuchten Reiseziele wahrgenommen wurde, wurde vorsichtig darauf hingewiesen, dass sie eher für ihre luxuriösen Angebote bekannt ist. Dennoch wird empfohlen, die Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu nutzen, um preissensible Marktsegmente anzusprechen und die Region als erschwingliches und leicht zugängliches Reiseziel zu vermarkten.

Spitzenreiter bei Wellness-Angeboten

Die Studie hob auch zwei herausragende Aspekte der Royal Coast hervor: „Familienfreundlichkeit“ sowie „Gesundheits- und Wellnessangebote“. Die Attraktivität der Region für Familien kann durch gezieltes Marketing, das die familienfreundlichen Annehmlichkeiten und Aktivitäten betont, aufrechterhalten und gesteigert werden. Gleichzeitig wurde die Region als Spitzenreiter in Bezug auf „Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen“ identifiziert, was auf ihre medizinischen Einrichtungen, Wellness-Spas, Sportmöglichkeiten und die natürliche Umgebung zurückzuführen ist. Diese Wahrnehmung kann genutzt werden, um die Attraktivität der Region für gesundheitsbewusste Touristen zu erhöhen.

In Bezug auf kulturelle Aspekte ergab die Studie, dass die Wahrnehmung der authentischen thailändischen Kultur und die Qualität des gastronomischen Angebots verbessert werden können. Es wird empfohlen, eine Strategie zur Förderung der reichen thailändischen Kultur und zur Erhaltung der Familienfreundlichkeit zu entwickeln. Obwohl die Befragten in den qualitativen Interviews das gastronomische Angebot in Hua Hin lobten, zeigten die quantitativen Ergebnisse, dass die Region in diesem Bereich hinter ihren Konkurrenten zurückbleibt. Daher wird empfohlen, die Wahrnehmung durch eine Erweiterung der kulinarischen Optionen oder die Betonung bestehender kulinarischer Veranstaltungen zu verbessern.