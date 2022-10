Einreise nach Thailand wie in Vor-Corona-Zeiten

Von: Björn Jahner | 09.10.22

THAILAND: Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat offiziell bestätigt, dass internationale Reisende nach Thailand fortan keinen Nachweis über Impfungen oder ATK-Testergebnisse mehr erbringen müssen. Darüber hinaus wird ihnen während der touristischen Hochsaison eine längere Aufenthaltsdauer in Thailand angeboten, was den Abschluss der vollständigen Wiedereröffnung des Königreichs für den internationalen Tourismus bedeutet.

Vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023 wird die Aufenthaltsdauer in Thailand für Touristen aus Ländern/ Gebieten, die zur Visumbefreiung berechtigt sind, auf 45 Tage (von 30 Tage) und für diejenigen, die ein Visa on Arrival (VOA) erhalten, auf 30 Tage (von 15 Tage) verlängert.

Grüner und nachhaltiger Reisen

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagte gegenüber der Presse: „Thailand hat sich für Reisende aus aller Welt wieder vollständig geöffnet und begrüßt sie mit der Kampagne 'Visit Thailand Year 2022/ 2023 – Amazing New Chapters', die unser faszinierendes Reiseziel unter dem Motto 'From A-Z: Amazing Thailand Has It All' präsentiert. Wir laden die Touristen ein, die bestehenden und neuen touristischen Angebote in Thailand kennenzulernen, die zusammen mit der zunehmenden Hinwendung des Königreichs zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Tourismus für einen wirklich unvergesslichen Urlaub sorgen werden.“

Jetzt, nachdem das Königreich wieder vollständig für den internationalen Reiseverkehr geöffnet wurde, steigt die Zahl der ausländischen Besucher, es finden internationale Veranstaltungen sowie lokale Feste statt, und die großen internationalen und regionalen Fluggesellschaften nehmen ihre Flüge aus Ländern in aller Welt wieder auf.

Mehr Flüge nach Thailand

Thai Airways International (THAI) bietet in ihrem kürzlich angekündigten Winterflugplan 2022-2023 (Anm. d. Red.: mehr dazu auf Seite 20) Flüge auf 34 europäischen, australischen und asiatischen Strecken an, wobei die Frequenzen auf ausgewählten Strecken erhöht werden. Dazu gehören tägliche Flüge zwischen Bangkok und London, Paris, Zürich, Frankfurt, Kopenhagen, Sydney, Melbourne, Tokio, Osaka, Fukuoka, Manila, Seoul, Taipeh, Hongkong, Singapur, Jakarta, Kuala Lumpur, Neu-Delhi, Mumbai, Dhaka und Karatschi.

Als Gastgeber der APEC 2022 findet eine Reihe von APEC-Treffen in Thailand statt, zuletzt das SME Ministerial Meeting (SMM) vom 5. bis 10. September 2022 in Phuket. Das 11. APEC-Tourismusminis­tertreffen und das 60. Treffen der APEC-Arbeitsgruppe Tourismus fanden vom 14. bis 20. August 2022 in Bangkok statt. Als nächstes ist das APEC-Finanzministertreffen (FMM) vom 19. bis 21. Oktober 2022 geplant, und die hochkarätige APEC-Wirtschaftsführerwoche (AELW) findet vom 14. bis 19. November 2022 statt.

Viele neue Attraktionen

Die Bangkok Art Biennale (BAB 2022) wird vom 22. Oktober 2022 bis zum 23. Februar 2023 an verschiedenen Orten in Bangkok stattfinden und Werke von 73 lokalen und internationalen Künstlern zeigen.

Der weltweit erste Themenpark von Columbia Pictures mit Fahrgeschäften und Attraktionen aus Ghostbusters, Jumanji, Hotel Transsilvanien und anderen Blockbustern – Columbia Pictures' Aquaverse – wird am 12. Oktober 2022 in Bang Saray, in der Nähe von Pattaya, eröffnet.

Die sechste Ausgabe des Michelin-Führers Thailand, die Ende 2022 erscheinen soll, unterstreicht Thailands Ruf als gastronomisches Reiseziel von Weltrang. Neben Bangkok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket und Phang-nga wird zum ersten Mal auch der Nordosten Thailands bzw. der Isaan darin enthalten sein.

Als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt freut sich Thailand, alle Touristen wieder willkommen zu heißen.