Von: Björn Jahner | 28.10.23

CHIANG MAI: Dass es Thailands Tourismusplanern nicht an cleveren Ideen fehlt, das stellt die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) mit der frisch erschienenen „Chiang Mai Edition“ des Brettspielklassikers Monopoly unter Beweis. Die Sonderedition soll natürlich nicht nur Brettspielfans und -sammler auf den Plan bringen, sondern auch den Tourismus in der „Rose des Nordens“ ankurbeln.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) präsentiert die neueste Variante des weltweit populären Familienspiels „Monopoly“: – Die „Monopoly: Chiang Mai Edition“. Es handelt sich um die zweite Sonderausgabe für Thailand nach dem Erfolg der „Monopoly: Phuket Edition“. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen Winning Moves UK und der TAT, unter Lizenz des Monopoly-Eigentümers Hasbro. Parallel dazu bringt Winning Moves UK auch eine Chiang Mai-Edition des beliebten Kartenspiels „Top Trumps“ heraus.

Spielerisch Thailand kennenlernen

Die TAT-Gouverneurin Thapanee Kiatphaibool äußerte sich zur Bedeutung dieser Spieleinführung: „Die Veröffentlichung der Chiang Mai-Editionen von Monopoly und Top Trumps ist ein bedeutender Schritt in unseren kontinuierlichen Bestrebungen, Thailand durch ansprechende und innovative Partnerschaften zu präsentieren. Wir möchten Reisende dazu ermutigen, in das Reiseziel einzutauchen, ihren Aufenthalt zu verlängern und tiefere Einblicke in die lokale Gemeinschaft und ihren fesselnden Charme zu erhalten. Beide Spiele bieten einen verlockenden Anreiz, Thailand zu besuchen, und sind ein vergnügliches Souvenir für all jene, die hier ihren Urlaub verbringen.“

Das neue Brettspiel „Monopoly: Chiang Mai Edition“ entführt die Spieler in die reiche Vielfalt von Kultur, Geschichte und Sehenswürdigkeiten in Chiang Mai. Mehr als 30 Orte und Aktivitäten in Chiang Mai werden im Spiel vorgestellt, darunter Doi Ang Khang, der Bua-Tong-Wasserfall, Chiang Mais Nachtbasar, die Chang Moi Road und der Doi Inthanon, mit 2.565 Metern Thailands höchster Berg, der auf der teuersten Seite des Spielbretts, dem dunkelblauen Feld, zu finden ist.

Auch die „Top Trumps Chiang Mai Edition“ stellt die „Rose des Nordens“ von ihrer schönsten Seite vor.

Reise durch Chiang Mai

Die offizielle Vorstellung der „Monopoly: Chiang Mai Edition“ fand am 11. Oktober 2023 im Chiang Mai Old Town Hotel statt. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung umfasste die Enthüllung des beliebten Brettspiels durch „Mr. Monopoly“ persönlich. Dieser unterhaltsame Abend markiert den Beginn einer aufregenden „Reise“ durch die Straßen von Chiang Mai, – für Fans von Brettspielen und Chiang Mai gleichermaßen!

Jake Houghton, Leiter des Asiengebiets von Winning Moves, äußerte sich zu den Erwartungen: „Wir hoffen, dass die ‚Monopoly: Chiang Mai Edition‘ sowohl Einheimische als auch Touristen begeistern wird, da sie die reiche Kultur, Geschichte und die Wahrzeichen von Chiang Mai feiert. Unser Dank geht an alle, die während unserer öffentlichen Konsultation Vorschläge eingebracht haben. Wir hoffen, dass das Spiel allen gefällt, die von zu Hause aus in die Welt von Chiang Mai eintauchen möchten.“

Das perfekte Urlaubssouvenir

Die „Monopoly: Chiang Mai Edition“ und „Chiang Mai Top Trumps“ sind in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Chiang Mai erhältlich, darunter Asia Books, Golden Goblin Games, Fizzy, Game Tree, Alurfia in Shelter, Time to Table, The Chiang Mai Old Town Hotel, Panyaden International School und in der Unity Concord International School. Zudem können sie über Online-Kanäle erworben werden.

Die „Monopoly: Phuket Edition“ wurde im März 2022 eingeführt und ist in zahlreichen Geschäften und Veranstaltungsorten in Phuket sowie über Online-Kanäle erhältlich.