Von: Hans Fritschi | 16.11.19

Schraubenpalmen stehen typischerweise am Meer, sie wachsen an Stränden in beachtliche Höhen und sind salztolerant. Was machen sie bloss an meinem Fischteich in Nong Khai?

Schraubenpalmen stehen völlig in der Sonne.

„Wenn man ihre Früchte nicht essen kann, warum pflanzt du sie dann?“ Der Thai-Neffe in Nong Khai versteht den Farang wieder einmal gar nicht. Tatsächlich sind die großen roten Früchte der Schraubenpalmen (Pandanus tectorius), die auf Thai auch Meerananas (Saperlot talay) heißen, nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Aber ich finde sie einfach schön, sie haben etwas Urweltliches, Faszinierendes. Ihre Samen können monatelang im Meer treiben, landen dann irgendwo im Sand, und ab geht die Post. Jetzt sind sie am Fischteich in Nong Khai gut verwurzelt und die größte Pflanze ist etwa drei Meter hoch: Transfer geglückt.

Avocados brauchen sehr viel Wasser

Einen knappen Monat bin ich nun in Nong Khai und etwa so lange bekommen die veredelten Avocados, die ich vor etwa einem halben Jahr gepflanzt habe, meine tägliche Pflege. Sie haben Kuhmist, verbrannte Reisspreu und Mulch bekommen und ich wässere sie täglich mindestens einmal unterhalb ihrer Kronen. Dass Avocados sehr viel Wasser benötigen, ist ja bekannt und mancherorts führen Monokulturen der so wertvollen Bäume zu Problem bei der lokalen Wasserversorgung.

Auch der Kakao schätzt meine gute Pflege.

Nicht so in Nong Khai. Zwar ist der Pegelstand des Mekong dieses Jahr ungewöhnlich niedrig, aber unser Fischteich ist randvoll und der Grundwasserspiegel nicht abgesackt, so dass ich meine Avocados problemlos täglich und sehr großzügig wässern kann. Und der Effekt ist augenscheinlich: Alle sehen viel gesünder aus, bilden neue Blätter und wachsen kräftig. Ein ähnlicher Effekt ist bei den vor einem halben Jahr gepflanzten Kakaobäumen zu beobachten.

Malabar-Kastanien sind nun reif

Die holzigen Samenbehälter der Malabar-Kastanien (Pachira aquatica) haben etwa vier Monate gebraucht, um an den Bäumen zu reifen. Nun sind die ersten zwei in Pattaya abgefallen und am Boden aufgeplatzt. Sie haben insgesamt 31 Nüsse bzw. Samen geliefert, die ich mir vom Thai-Schwager mit Kerry Express nach Nong Khai habe schicken lassen. Knapp 24 Stunden später halte ich sie in den Händen. Sie sehen sehr appetitlich aus, ich verkneife mir allerdings, die essbaren Nüsse zu probieren. Ich wässere sie zuerst ein paar Stunden und topfe sie dann allesamt ein, und zwar ganz an der Oberfläche. Bin gespannt, wie lange sie zum Keimen brauchen? Ich schätze etwa eine Woche.

Super Trockenfleisch kann degustiert werden. Fotos: hf

Auch wenn ich die Nüsse nicht esse, muss ich dennoch nicht darben, denn ich packe mal das kleinste Schweinsfilet (Lende) aus dem Küchentuch, worin ich es im Eisschrank drei Wochen getrocknet habe. Es ist recht hart geworden, aber hauchdünn geschnitten ist es natürlich ganz zart, die Scheiben schmecken ausgezeichnet. Es sieht farblich nicht nur aus wie „Bündnerfleisch“, es schmeckt auch so, obwohl es ja Schwein ist, nicht Rind.

Schwein gehabt!

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai. Falls Sie Fragen und Anregungen an unseren Gartenkolumnisten haben, oder seinen Garten mal anschauen möchten, schicken Sie ihm eine E-Mail an oder besuchen Sie die Dicovery Garden Webseite oder Facebook.