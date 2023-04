Foto: The Nation

BANGKOK: Das Amt für Verschmutzungskontrolle hat die Wasserqualität von landesweit 70 Flüssen untersucht und mindestens die Hälfte als gut eingestuft, da im Sommer landesweit mit einem Besucheransturm auf die Strände und Gewässer des Landes gerechnet wird.

Der stellvertretende Generaldirektor der Behörde, Pornsak Phuimm, sagte, dass die Beamten die Wasserqualität von 70 Flüssen im ganzen Land von Januar bis März untersucht hätten.

Drei der 70 Flüsse haben eine ausgezeichnete Wasserqualität, 35 eine gute, 21 eine mäßige, während das Wasser in neun Flüssen von schlechter Qualität ist, informierte er.

Nach Aussage von Khun Pornsak befänden sich die Flüsse mit schlechter Wasserqualität in der Regel in der Nähe von städtischen und industriellen Gebieten.

Bevor man in Flüssen oder Seen schwimmt, sollte jeder überprüfen, ob sie stinken oder dunkel sind, und es sollten keine Fabrikabwasserrohre in der Nähe sein, fügte er hinzu.

Khun Pornsak wies darauf hin, dass in 16 Flüssen der Gehalt an fäkalcoliformen Bakterien den für die menschliche Gesundheit gefährlichen Wert von 4.000 höchstwahrscheinlichen Keimen pro Milliliter überschritten hat.

Die neun Flüsse mit schlechter Wasserqualität sind:

1. Chao Phraya (Bangkok, Nonthaburi)

2. Nan (Phichit)

3. Yom (Sukhothai)

4. Tha Chin (Suphan Buri)

5. Wang (Lampang)

6. Lam Pao (Kalasin)

7. Songkhram (Kalasin)

8. Mae Klong (Ratchaburi)

9. Pa Sak (Ayutthaya)

Das Ministerium untersuchte auch die Qualität des Meerwassers an 77 Stränden im ganzen Land.

Khun Pornsak forderte die Besucher auf, sich über das Wetter zu informieren, bevor sie einen Strand aufsuchen, um sich vor giftigen Kreaturen wie Quallen und Blauringkraken in Acht zu nehmen.

Die Top 10 der Strände mit dem saubersten Meerwasser sind:

1. Thung Wua Laen Beach (Provinz Chumpon)

2. Haad Rin (Surat Thani)

3. Bang Ben (Ranong)

4. Kai Bae (Trad)

5. Sai Kaew (Rayong)

6. Chaweng Noi (Surat Thani)

7. Hin Ngam (Nakhon Si Thammarat)

8. Pak Bara (Satun)

9. Chan Damri (Ranong)

10. Pak Kor (Phang-nga)