Von: Björn Jahner | 20.12.20

In Bangkok, Pattaya und Chiang Mai veranstalten die deutschsprachigen Gemeinden unter Einhaltung der Corona-Auflagen ihre traditionellen Weihnachtsgottesdienste. Foto: Katholische Gemeinde Bangkok

Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Marien in Bangkok:

• Donnerstag, 24. Dezember um 18.00 Uhr (Heiligabend): Christmette und Weihnachts-BBQ mit Pfarrer Jörg Dunsbach im Katholischen Pfarrhaus in der 152 Sukhumvit Road Soi 20 in Bangkok.

• Freitag, 25. Dezember um 18.00 Uhr (1. Weihnachtsfeiertag): Weihnachtsmesse mit Pfarrer Jörg Dunsbach in der St. Nikolaus Church, 197/2 Moo 6, Sukhumvit Road, Pattaya.

Weitere Infos hier.

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand:

• Donnerstag, 24. Dezember um 17.00 Uhr (Heiligabend): Festlicher Weihnachtsgottesdienst zum Heiligen Abend mit Pfarrer Carsten Körber in der Sampanthawong Church in der Surasak Road in Bangkok. Anschließend Weihnachtsplätzchen und Punsch unter Palmen.

• Freitag, 25. Dezember um 11.00 Uhr (1. Weihnachtsfeiertag): Festlicher Weihnachtsgottesdienst mit Chor zum ersten Weihnachtsfeiertag im Begegnungszentrum Pattaya an der Naklua Road (zw. Soi 11 & 13 / Soi Borussia Park).

Weitere Infos hier.

Thai-Deutsche Gemeinde Chiang Mai:

• Donnerstag, 24. Dezem­ber um 16.30 Uhr (Heiligabend): Weihnachtsgottesdienst mit Pastor Martin Hofmann im Holiday Inn Chiang Mai, 318, 1 Chiang Mai-Lamphun Road, Wat Kate. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder, Denkanstöße zum Fest und ein Krippenspiel der Kinder. Das Programm wird simultan auf Thai übersetzt.

Weitere Infos hier.