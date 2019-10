Designerpillen zielen auf junge Menschen

BANGKOK: Ecstasy-Pillen mit Zeichentrickfiguren werden aus Europa über Kambodscha und Vietnam nach Thailand geschmuggelt und an junge Pub-Besucher verkauft.

Der stellvertretende Generalsekretär des Narcotics Control Board (ONCB), Niyom Termsrisook, informierte jetzt die Medien über die Droge und die Verhaftung einer Frau in der Provinz Pathum Thani mit rund 28.000 Tabletten mit Zeichentrickfiguren. „Die Pillen werden in Frankreich und den Niederlanden hergestellt. Seit 2014 weiten die Drogenhändler ihre Märkte nach Südostasien aus. Die Drogen werden über Flughäfen in Kambodscha und Vietnam geschmuggelt“, weiß Niyom. Ecstasys werden in Kambodscha gelagert, bevor sie an Grenzübergängen in die thailändische Provinz Sa Kaeo geschmuggelt werden.

Eine Quelle bei ONCB berichtete, dass am Flughafen Suvarnabhumi bereits eine Menge Ecstasy-Pillen mit Zeichentrickfiguren beschlagnahmt worden seien. Die Pillen kämen aus den Niederlanden, dort betrage der Preis 60 Baht pro Pille. In Thailand habe sich der Preis verzehnfacht.