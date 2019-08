Written by: Michael Lenz | 02/08/2019

YANGON: In Yangon forderten bei einer Demonstration Tausende Menschen Gerechtigkeit für das drei Jahre alte Vergewaltigungsopfer Victoria.

Der Protest gegen die schleppenden Ermittlungen im Fall der Vergewaltigung des Mädchens hatte unter den Hashtags #JusticeForVictoria und #StopChildSexAbuseinMyanmar auch die sozialen Medien erreicht. Viele Facebook-Nutzer hatten ihre Profilbilder in die Silhouette eines kleinen Mädchens mit dem Titel „Justice for Victoria“ geändert. Die Zahl der Vergewaltigungen von Kindern ist nach Angaben des regierungsamtlichen Nachrichtenportals „Globales Licht von Myanmar“ in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. 2017 seien in dem mehrheitlich buddhistischen Land Vergewaltigungen von 897 Kindern angezeigt worden. Das seien 226 mehr als noch 2016 gewesen.