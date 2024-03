Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.24

Thailändische Soldaten bergen im Dezember 2023 bei einer Operation an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand ein Paket mit Meth-Pillen. Foto: EPA-EFE/Narong Sangnak

NAYPYIDAW/SAILULAK: In einem kleinen Dorf im nordöstlichen Indien wurden ungewöhnliche Funde gemacht. Die Konflikte in Myanmar führen zu einem erhöhten Angebot und fallenden Preisen für die tödliche Droge Methamphetamin. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf Asien, von Indien bis Australien.

In Sailulak, einem ruhigen Dorf im Nordosten Indiens nahe der Grenze zu Myanmar, machten die Einwohner im Sommer 2019 zwei ungewöhnliche Entdeckungen. Zuerst kamen die unerbittlichen Monsunregen, früher als üblich, und dann tauchten vier junge Fremde auf, die sechs große Nylonbeutel bei sich trugen. Sie behaupteten, getrocknete rote Chilis zu kaufen, aber als misstrauische Dorfbewohner die Exziseabteilung der Region alarmierten, entdeckten die Beamten 60 Bündel mit jeweils 10.000 Methamphetamin-Tabletten, sorgfältig versteckt unter den getrockneten roten Paprikas. Die Männer hatten Stunden damit verbracht, die Lieferung auf regennassen, matschigen Wegen von Dawn, einem Dorf in Myanmar, nach Sailulak in Indien zu transportieren.

Dies war nur ein Einblick in einen sich ausweitenden Drogenhandel rund um das hochgradig süchtig machende Stimulans, das sich von Myanmar aus westwärts, ostwärts und überseeisch ausdehnt, da der Bürgerkrieg weite Teile des Landes seit drei Jahren praktisch gesetzlos gemacht hat.

Ein Konflikt mit weitreichenden Folgen

Seit der Machtübernahme im Februar 2021 sieht sich Myanmars Militärregime mit Herausforderungen im Kampf gegen den Widerstand von Gruppen, einschließlich pro-demokratischer Fraktionen und bewaffneter ethnischer Minderheiten, konfrontiert. Die Gewalt eskalierte im Oktober, als eine Koalition aus ethnischen Minderheitsfraktionen eine Offensive im nördlichen Shan-Staat, dem Epizentrum der Methamphetaminproduktion, startete.

In den Monaten danach erlebte das Regime einen signifikanten Kontrollverlust über sein Territorium, begleitet von einem Zusammenbruch der Drogenbekämpfungspolitik, die ohnehin bereits mangelhaft war.

Die politischen Instabilitäten, verursacht durch die Konflikte zwischen Myanmars Militärregime und ethnischen Milizen, haben eine Umgebung geschaffen, die für Drogenkartelle günstig ist, um Betäubungsmittel, insbesondere Methamphetamin, zu handeln.

Ein wachsendes Problem

"Der Fokus des Justizapparates wurde von der Kriminalitätsbekämpfung auf den Kampf gegen die Opposition zum Regime verlagert. Korruption hat unvorhergesehene Höhen erreicht: Drogen- und Glücksspielhöhlen operieren in völliger Straflosigkeit durch schwere Bestechung", erklärte der in Yangon ansässige Sicherheitsanalyst Adrian Rovel. "Der wirtschaftliche Zusammenbruch hat verwundbare Menschen in die Drogenproduktion und den -handel gedrängt."

Experten wächst die Sorge, dass der aktuelle Konflikt eine bereits kritische Situation verschlimmern könnte, die Nationen in ganz Asien mit Methamphetamin überschwemmt. Der Konsum steigt, die Preise sinken, und Meth fließt in Länder so weit wie Australien im Osten und Saudi-Arabien im Westen.

Über die Grenzen hinaus

Die aktuellen Konflikte in Myanmar zeigen, wie tiefgreifend die Auswirkungen von instabilen politischen Verhältnissen auf den internationalen Drogenhandel sein können. Es ist ein alarmierendes Zeichen dafür, dass Drogenkartelle die Situation ausnutzen, um ihre Operationen auszuweiten und zu intensivieren, was zu einer Zunahme des Drogenangebots und einem Verfall der Preise führt.