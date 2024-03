Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.03.24 | Überblick

Senegal wählt nach Krise neuen Präsidenten

DAKAR: Die Einwohnerinnen und Einwohner des Senegal wählen an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Die Wahl, vor der das Land an der Westspitze Afrikas eine beispiellose politische Krise erlebte, gilt als besonders richtungsweisend. Um die Nachfolge des seit 2012 regierenden Macky Sall bewerben sich 19 Kandidaten, so viele wie noch nie zu vor. Erhält keiner der 18 Männer und einer Frau im ersten Durchgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zu einer Stichwahl.

Disney-Musical «Hercules» feiert Weltpremiere in Hamburg

HAMBURG: Das Disney-Musical «Hercules» nach dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 feiert am Sonntagabend (18.00 Uhr) Weltpremiere in Hamburg. Insgesamt stehen 38 Darstellerinnen und Darsteller im Stage Theater Neue Flora auf der Bühne, die Hauptrollen übernehmen Benét Monteiro und Mae Ann Jorolan, die bereits beim Musical «Hamilton» dabei waren. Regie führt Casey Nicholaw, die Musik stammt von Oscar-Gewinner Alan Menken.

Weltmeister Verstappen startet in Australien von ganz vorne

MELBOURNE: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nimmt beim Großen Preis von Australien seinen saisonübergreifend zehnten Sieg nacheinander in Angriff. Der niederländische Red-Bull-Pilot startet am Sonntag (05.00 Uhr MEZ/Sky) von der Pole Position in das dritte Saisonrennen. Verstappen hat im vergangenen Jahr bereits einmal zehn Rennen am Stück gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Erster Verfolger des dreimaligen Weltmeisters ist Carlos Sainz im Ferrari.