Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.24 | Überblick

Berliner SPD zählt Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung aus

BERLIN: Die Berliner SPD zählt am Samstag das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zur künftigen Doppelspitze aus. Am frühen Nachmittag (Pk gegen 14.00 Uhr) will die Landesvorsitzende Franziska Giffey das Ergebnis bekanntgeben. Vom 6. April bis zum Freitag (19. April) um 22.00 Uhr hatten die 18.000 Berliner Sozialdemokraten etwa zwei Wochen lang die Möglichkeit, ihre Stimme für eines der drei Bewerberduos abzugeben. Die Abstimmung ist online oder per Brief möglich.

Kunstbiennale Venedig öffnet - Goldene Löwen werden vergeben

VENEDIG: Die Kunstbiennale in Venedig wird am Samstag (11.00 Uhr) offiziell für Besucher eröffnet. In der norditalienischen Lagunenstadt wird zur 60. Ausgabe der Ausstellung, die bis zum 24. November geöffnet sein wird, ein internationales Kunstpublikum in den Giardini, dem Arsenale und weiteren Orten erwartet. Die Kunstbiennale gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst und zieht Künstler und Gäste an.

Schon am 30. Spieltag: Darmstadt droht Bundesliga-Abstieg

BERLIN: Für den SV Darmstadt 98 kann ein Jahr nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an diesem Samstag der sofortige Gang zurück in die 2. Liga feststehen. Sollten die Hessen am 30. Spieltag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln verlieren, ist der Abstieg besiegelt. Für den Vorletzten Köln geht es ebenso wie im Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfL Bochum um Zähler für den Klassenverbleib. Auch der 1. FC Union Berlin will am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen den entthronten Meister Bayern München für den Liga-Verbleib punkten. Am Nachmittag spielen zudem Hoffenheim gegen Mönchengladbach und Heidenheim gegen Leipzig.

Erster Formel-1-Sprint des Jahres steht an

SHANGHAI: In der Formel 1 kommt es am Samstag (5.00 Uhr MESZ/Sky) zum ersten Sprintrennen der Saison. Weltmeister Max Verstappen startet auf dem Shanghai International Circuit nur von Platz vier. In der am Ende verregneten Qualifikation am Freitag war Lando Norris im McLaren auf Platz eins gefahren. Der Sieger steht nach rund 100 Kilometern fest, einen obligatorischen Reifenwechsel gibt es bei der Renn-Kurzversion nicht.

Friedrichshafen will in Berlin Volleyball-Meister werden

BERLIN: Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen kann den Seriensieger BR Volleys am Samstagabend (18.00 Uhr/Dyn) vom Thron stoßen und wieder alleiniger Rekordmeister werden. Mit einem Sieg beim Rivalen in Berlin würden die Häfler die Finalserie glatt 3:0 gewinnen und sich den 14. Meistertitel der Club-Geschichte sichern. Aktuell liegen beide Teams bei 13. Bei den Berlinern, die die vergangenen sieben Titel holten, könnte Kapitän und Nationalspieler Ruben Schott fehlen.

Snooker-WM beginnt mit Weltmeister Brecel

SHEFFIELD: Die Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield beginnt mit dem Auftritt von Weltmeister Luca Brecel. Der Titelträger aus Belgien bekommt es am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) mit David Gilbert aus England zu tun. Bereits am Abend (ab 20.00 Uhr) wird zwischen den beiden Rivalen die Entscheidung in dem Erstrundenmatch fallen. Auch Mitfavorit Judd Trump startet am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) ins Turnier. Er bekommt es mit Hossein Vafaei aus dem Iran zu tun. Das Turnier im Crucible Theatre dauert bis zum 6. Mai. Neben Brecel und Trump zählt auch der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan zum engsten Favoritenkreis.