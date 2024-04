Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.24 | Überblick

Dutzende Staaten beraten beim Petersberger Klimadialog

BERLIN: In Berlin kommen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) Vertreter von rund 40 Staaten zum Petersberger Klimadialog zusammen. Das Treffen dient der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz im November im aserbaidschanischen Baku. Einer der Schwerpunkte der Weltklimakonferenz wird die Aufstellung nationaler Klimapläne.

Regierungsberater untersuchen Personalsituation im Gesundheitswesen

BERLIN: Die Sicherung der Fachkräfte im deutschen Gesundheitswesen rückt an diesem Donnerstag in Berlin in den Fokus. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege präsentiert um 10.00 Uhr ein Gutachten zu dieser «knappen Ressource», wie es in der Ankündigung hieß. Im Anschluss soll das Gutachten an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übergeben werden.

Scholz besucht das Bundeskriminalamt

WIESBADEN: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Donnerstagnachmittag (14.00 Uhr) das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Nach der Begrüßung durch den BKA-Präsidenten Holger Münch sollen dem SPD-Politiker unter anderem die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen erläutert werden. Scholz möchte sich laut Ankündigung außerdem über die Cybercrime-Bekämpfung und Mobilfunkforensik informieren.

Supreme Court befasst sich mit Immunität Trumps

WASHINGTON: Das Oberste Gericht der USA befasst sich am Donnerstag mit der Frage, ob der frühere US-Präsident Donald Trump für seine Handlungen im Amt Schutz vor Strafverfolgung genießt. Bei der Anhörung ab 16.00 Uhr MESZ hören die Richterinnen und Richter des Supreme Court die Argumente beider Seiten. Mit einem Urteil wird erst in einigen Wochen gerechnet. Trump wird bei der Anhörung nicht erwartet.

Macron hält Grundsatzrede zur Zukunft Europas

PARIS: Im Anlauf zur Europawahl will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Grundsatzrede seine Vorstellung für die weitere Entwicklung eines unabhängigen und starken Europas darlegen. Die Rede an der Pariser Sorbonne folgt knapp sieben Jahre auf eine erste Europa-Rede von Macron an der Universität.

Erdogan-Rivale Imamoglu droht erneutes Politikverbot in der Türkei

ISTANBUL: In der Türkei wird am Donnerstag ein Prozess gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu fortgesetzt. In dem Verfahren drohen dem Politiker eine Haftstrafe und ein politisches Betätigungsverbot. Dem Rivalen des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird Betrug bei Ausschreibungen während seiner Zeit als Bezirksbürgermeister in Istanbul vorgeworfen.

Umweltbundesamt eröffnet neuen Standort in Cottbus

COTTBUS: Das Umweltbundesamt eröffnet am Donnerstag (10.00 Uhr) einen neuen Standort in Cottbus. Die zehn Mitarbeiter werden sich nach Angaben der Umweltbehörde künftig hauptsächlich mit dem Thema Dekarbonisierung der Industrie und des Verkehrs beschäftigen.

Scholz besucht Merck und Familienunternehmer-Tage

DARMSTADT: Bundeskanzler Olaf Scholz will am Donnerstag beim Darmstädter Dax-Konzern Merck den Grundstein für ein neues Forschungszentrum legen und anschließend bei den «Familienunternehmer-Tagen 2024» in Wiesbaden sprechen.

BASF-Chef Brudermüller tritt ab - Chemiekonzern legt Zahlen vor

MANNHEIM/LUDWIGSHAFEN: BASF-Chef Martin Brudermüller hat bei der Hauptversammlung des weltgrößten Chemiekonzerns an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Mannheim seinen letzten Auftritt als Vorstandsvorsitzender. Markus Kamieth wird nach Ablauf des Aktionärstreffens auf den Posten des 62-Jährigen rücken und neuer Konzernlenker bei BASF. Bislang ist Kamieth Asienchef des Unternehmens.

Deutsche Bank legt Zahlen für das erste Quartal vor

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank veröffentlicht an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) ihre Ergebnisse für die ersten drei Monate des laufenden Jahres. Analysten erwarten, dass Deutschlands größtes Geldhauses im ersten Quartal 2024 ähnlich gut abgeschnitten hat wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr allerdings rechnen die Experten mit einem weiteren Gewinnrückgang bei dem Frankfurter Dax-Konzern.

Automesse in Peking beginnt - Deutsche Hersteller wollen angreifen

PEKING: In Peking öffnet am Donnerstag die internationale Automesse «Auto China» ihre Tore. Die Messe hat große Bedeutung, weil China der größte Automarkt der Welt ist. Vor allem der Absatz von Elektroautos ist in der Volksrepublik in den vergangenen Jahren rasant gestiegen.

Albert II. und Charlène eröffnen Monaco-Teil im Miniatur Wunderland

HAMBURG: Fürst Albert II. von Monaco und seine Ehefrau Fürstin Charlène kommen am Donnerstag nach Hamburg. Grund des Besuchs ist nach Angaben des Miniatur Wunderlandes die Eröffnung des Monaco-Abschnitts in der bekannten Modellbau-Landschaft. Das Wunderland wird an dem Tag für normale Besucher geschlossen sein.

Venedig verlangt erstmals Eintritt

VENEDIG: In Venedig, einem der meistbesuchten Reiseziele der Welt, müssen Touristen an diesem Donnerstag erstmals Eintritt bezahlen. Die italienische Lagunenstadt verlangt von allen Tagesgästen in einer Versuchsphase zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr fünf Euro. Der Test läuft zunächst bis zum 5. Mai und dann praktisch an allen Wochenenden bis Mitte Juli - insgesamt an 29 Tagen in diesem Jahr.

Psychiater stellt Gutachten im Brokstedt-Prozess vor

ITZEHOE: Mit Spannung wird im Mordprozess um den tödlichen Angriff im Regionalzug in Brokstedt am Donnerstag (9.30 Uhr) das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen erwartet. Der Professor hat den gesamten Prozess begleitet und soll der Großen Strafkammer des Landgerichts Itzehoe Hinweise darauf geben, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Januar 2023 schuldfähig war oder nicht.

Säugling in Toilette ertränkt - Junge Mutter wegen Mordes vor Gericht

MÜNCHEN: Weil sie ihren neugeborenen Sohn in einer Toilettenschüssel ertränkt haben soll, muss sich eine 20-Jährige ab Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München I verantworten. Die junge Frau brachte das Kind laut Anklage Anfang Mai des vergangenen Jahres heimlich im Haus ihrer Eltern zur Welt und tötete es direkt im Anschluss.

Prozess wegen Geldautomaten-Sprengungen in ganz Deutschland beginnt

BAMBERG: Sie sollen in ganz Deutschland Geldautomaten gesprengt und Beute in Millionenhöhe gemacht haben: Wegen dieses Vorwurfs stehen 16 Angeklagte ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bamberg.

33 Rinder verendet - Urteil gegen Landwirt erwartet

ROSENHEIM: Im Prozess gegen einen Landwirt wegen Tiertötung und quälerischer Tiermisshandlung wird am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Rosenheim voraussichtlich das Urteil gesprochen. Zuvor werden die Plädoyers erwartet. Auf seinem Hof waren vor knapp einem Jahr 33 verendete Tiere gefunden worden, Dutzende weitere waren teils ausgezehrt, von Parasiten befallen und mit Exkrementen beschmiert.

Volksbühne erinnert mit Gedenkfeier an verstorbenen Intendanten

BERLIN: Mit einer Gedenkfeier erinnert die Berliner Volksbühne am Donnerstag (17.00 Uhr) an ihren überraschend gestorbenen Intendanten René Pollesch. Die ausverkaufte Veranstaltung mit dem Titel «Schmeiß dein Ego weg und feier was du liebst - Für René» soll am Nachmittag mit einem Ballroom starten - einer Art Wettbewerb in unterschiedlichen Kategorien wie etwa Tanz. Ab 19.30 Uhr ist dann eine Feier auf der Bühne mit dem Ensemble und Gästen geplant.

Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Polizeikosten bei Risikospielen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit der Frage, ob der Deutschen Fußball Liga Polizeikosten für Hochrisikospiele in Rechnung gestellt werden dürfen. Mit einer Verfassungsbeschwerde richtet sich die DFL gegen eine Regelung aus Bremen, nach der die Stadt bei bestimmten Großveranstaltungen von den Veranstaltern Gebühren für größeren Polizeiaufwand erheben kann. Aus Sicht der DFL ist die 2014 geschaffene Regelung verfassungswidrig und nichtig.