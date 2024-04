Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.24 | Überblick

Spitzenspiel in Dortmund: BVB empfängt Meister Leverkusen

DORTMUND: Eine Woche nach dem vorzeitigen Gewinn der ersten deutschen Fußball-Meisterschaft steht Bayer Leverkusen in der Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Der in dieser Saison noch ungeschlagene Spitzenreiter tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund an. Für den BVB geht es noch um die Qualifikation für die Champions League. Der Tabellen-Dritte VfB Stuttgart ist diesem Ziel sehr nah, der VfB tritt zuvor (15.30 Uhr/DAZN) bei Werder Bremen an. Den 30. Spieltag beschließen der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 (19.30 Uhr/DAZN).

Verstappen peilt ersten China-Sieg an

SHANGHAI: Favorit Max Verstappen startet an diesem Sonntag von der Pole Position in den Großen Preis von China. Bei dem Comeback der Formel 1 nach fünf Jahren coronabedingter Pause will der dreimalige Weltmeister sein bisheriges Wochenende auf dem Shanghai International Circuit mit dem Sieg krönen. Neben Verstappen in der ersten Startreihe wird beim Rennstart am Sonntag (9.00 Uhr MESZ/Sky) sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez stehen.

Tennis-Profi Struff will ersten ATP-Titel im Finale von München

MÜNCHEN: Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff spielt an diesem Sonntag (13.30 Uhr/BR Fernsehen und ran.de) im Finale der BMW Open um seinen ersten ATP-Titel. Der Warsteiner trifft im Endspiel des Sandplatzevents auf den Amerikaner Taylor Fritz. Struff steht zum vierten Mal in einem Endspiel, bislang ging er dreimal als Verlierer vom Platz, unter anderem 2021 in München.

Rad-Klassiker in Lüttich: Duell zwischen van der Poel und Pogacar

LÜTTICH: Beim 110. Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich steht das Duell zwischen Straßenrad-Weltmeister Mathieu van der Poel und dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar im Mittelpunkt. Der Niederländer van der Poel hatte zuletzt mit beeindruckenden Solo-Siegen bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix überzeugt. Pogacar, Lüttich-Sieger von 2021, hatte auf die Kopfsteinpflaster-Klassiker verzichtet und stattdessen seine Vorbereitung auf den Giro d'Italia fortgesetzt. Mit Siegen beim Schotterrennen Strade Bianche und der Katalonien-Rundfahrt wusste der Slowene aber auch zu überzeugen.