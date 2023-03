Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.03.23 | Überblick

Ampel-Koalition will bei Spitzentreffen Streitfragen klären

BERLIN: Die Spitzen der Ampel-Koalition kommen am Sonntagabend im Kanzleramt zusammen, um eine Reihe von Streitfragen zu klären. Dazu zählen die Pläne für einen beschleunigten Ausbau der Verkehrswege und der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Seit einigen Wochen ist der Ton in der Koalition deutlich rauer. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatte sogar Vertrauensbruch moniert, weil ein Gesetzentwurf aus seinem Haus an Medien durchgestochen wurde. Dem Ausschuss gehören die Partei- und Fraktionschefs der drei Ampel-Parteien sowie der Kanzler und mehrere Minister an.

Volksentscheid in Berlin für ehrgeizigere Klimaziele

BERLIN: Rund 2,4 Millionen Menschen können am Sonntag bei einem Volksentscheid in Berlin über mehr Tempo beim Klimaschutz abstimmen. Ein Bündnis «Klimaneustart» will erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden - und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Um das zu schaffen, muss eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Gelingt das, tritt das Gesetz in Kraft.

Stichwahlen für OB-Wahlen in Frankfurt und Kassel

FRANKFURT/MAIN/KASSEL: In Frankfurt am Main fällt am Sonntag in einer Stichwahl die Entscheidung über das neue Stadtoberhaupt. Die Kandidaten sind Uwe Becker von der CDU und Mike Josef von der SPD. Auch in Kassel wird in einer Stichwahl über den künftigen Oberbürgermeister abgestimmt. Die Wahlberechtigten können aber nur für oder gegen den Kandidaten der Grünen, Sven Schoeller, votieren. Der amtierende OB Christian Geselle hatte sich zurückgezogen, obwohl er den ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 31,5 Prozent gewonnen hatte. Schoeller geht daher allein in die Stichwahl. Stimmt die Mehrheit der Wähler für den 50-Jährigen, wird er neuer OB.

Kuba wählt neues Parlament - für jeden Sitz nur ein Kandidat

HAVANNA: Rund acht Millionen Kubanerinnen und Kubaner können am Sonntag über die Abgeordneten der Nationalversammlung abstimmen - in einer Wahl ohne Oppositionskandidaten. Für 470 Sitze stehen 470 Kandidaten zur Auswahl, die von staatlichen Kommissionen abgesegnet wurden. Wer mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, bekommt eine fünfjährige Amtszeit. Die Wahlberechtigten haben die Option, durch Ankreuzen eines großen Kreises in der Mitte des Wahlzettels für alle in ihrem Wahlbezirk antretenden Kandidaten auf einmal zu stimmen - üblicherweise entscheidet sich eine große Mehrheit dafür. Dissidenten riefen dazu auf, nicht wählen zu gehen.

Warnstreik: Flughafen München vor zweitägiger Zwangspause

MÜNCHEN: Voraussichtlich rund 200.000 Fluggäste müssen München am Sonntag und Montag von ihrem Reiseplan streichen. Wegen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten wird der reguläre Flugbetrieb an beiden Tagen nach Angaben der Flughafengesellschaft eingestellt. Betroffen seien insgesamt rund 1500 Verbindungen. Starts und Landungen sind demnach nur für humanitäre Flüge im Notbetrieb möglich. Passagiere, die eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.

Sommerzeit beginnt: Uhren werden vorgestellt

BRAUNSCHWEIG: An diesem Sonntag werden in Deutschland und den meisten Ländern Europas die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Dann gilt wieder die sogenannte Sommerzeit. Für viele Menschen handelt es sich beim Vordrehen des Zeigers um einen gerngesehenen Frühlingsboten, für den sie eine «geklaute Stunde» Schlaf gern in Kauf nehmen. In Umfragen sprechen sich seit Jahren allerdings regelmäßig Mehrheiten für die Abschaffung der Zeitumstellung aus.