Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.19

Hunderttausende zu neuer Großdemonstration in Hongkong erwartet

HONGKONG (dpa) - In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gehen die Proteste gegen den Einfluss aus Peking an diesem Sonntag in eine neue Runde.



Die Demokratiebewegung hofft darauf, wieder Hunderttausende zu einer Demonstration auf die Straße zu bringen. Am Samstag hatten sich bereits mehr als 50.000 Menschen an einem Protestmarsch für Freiheit und Demokratie beteiligt. Die Proteste dauern schon mehr als zweieinhalb Monate. International gibt es Sorge vor einer gewaltsamen Niederschlagung.

Koalitionsausschuss tagt erstmals nach der Sommerpause

BERLIN (dpa) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition kommen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) zur ersten Koalitionsrunde nach der Sommerpause zusammen.



Zwei Wochen vor den für CDU und SPD schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg dürfte die Runde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt versuchen, nach den Streitigkeiten der vergangenen Monate Handlungsfähigkeit zu zeigen. Auf der Tagesordnung stehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur offiziell lediglich die Außen- und Klimapolitik.

Kandidatenteam Köpping/Pistorius für SPD-Vorsitz stellt sich vor

LEIPZIG (dpa) - Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Petra Köpping und Boris Pistorius, stellen sich am Sonntag (14.00 Uhr) in Leipzig vor.



Sachsens SPD-Chef Martin Dulig will dabei auch erläutern, warum er die Integrationsministerin Sachsens und Niedersachsens Innenminister für die SPD-Spitze vorgeschlagen hat. Bereits am Samstag hatte ein weiteres Kandidatenteam, Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, und das Stadtoberhaupt von Bautzen, Alexander Ahrens, seine Pläne dargelegt.

Kanzlerinnen-Rundgang beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung

BERLIN (dpa) - Interessierte Bürger können Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag (von 14.00 Uhr an) hautnah in ihrem Amtssitz erleben.



Merkels traditioneller Rundgang durchs Kanzleramt ist jedes Jahr ein Höhepunkt des Tages der offenen Tür der Bundesregierung, bei dem besonders großer Andrang herrscht. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem Arbeitsumfeld zu erleben, mit ihr zu sprechen oder Fotos zu machen. Mit Spannung wird ein Auftritt von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer sogenannten Bürgerpressekonferenz der Bundespressekonferenz erwartet.

Thüringer AfD will ihr Wahlprogramm beschließen

ARNSTADT (dpa) - Die Thüringer AfD will sich bei einem Landesparteitag am Sonntag (10.00 Uhr) ein Programm für die anstehende Landtagswahl Ende Oktober geben.



Erwartet wird eine Rede des Landespartei- und Fraktionschefs Björn Höcke, der zum rechtsnationalen «Flügel» gehört. Neben dem Wahlprogramm sollen bei dem Treffen auch Delegierte für den Ende November anvisierten Bundesparteitag bestimmt werden.

Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde am Sonntag in Dortmund

DORTMUND (dpa) - Mit 16 Bundesligisten im Lostopf werden am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Zweitrunden-Spiele des DFB-Pokals gezogen.



Im Rahmen der ARD-Sportschau wird Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder ab 18.00 Uhr im Beisein von U21-Coach Stefan Kuntz die Auslosung vornehmen. Aus der Bundesliga hatten in der ersten Runde nur der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg das Weiterkommen nicht geschafft. Insgesamt vier Dritt- bzw. Regionalligisten sind noch vertreten.

Erstes Bundesligaspiel für Union Berlin - Frankfurt gegen Hoffenheim

BERLIN (dpa) - Als 56. Neuling startet der 1. FC Union Berlin in sein Abenteuer Fußball-Bundesliga. Die Köpenicker treffen am Sonntag ab 18.00 Uhr auf Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.



Zuvor empfängt noch ab 15.30 Uhr Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt die TSG 1899 Hoffenheim. Für die Hessen ist es nach den Aufgaben im Europacup und im DFB-Pokal bereits das sechste Pflichtspiel in dieser Saison.