Das bringt der Samstag

Österreichs Regierung äußert sich zu neuen Corona-Maßnahmen

WIEN: Österreichs Regierung erwägt eine Verschärfung des seit fast zwei Wochen geltenden Teil-Lockdowns in der Corona-Krise. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie die Minister für Gesundheit und Inneres wollen sich nach Angaben des Kanzleramts am Samstag (16.30 Uhr) äußern. Ob es sich bei den Maßnahmen um Schließungen bei Teilen des Handels oder Schulen handelt, war zunächst noch offen. Auch weitere Ausgangsbeschränkungen ähnlich der strengen Maßnahmen im Frühjahr gelten als möglich.

Südwest-SPD lädt zu ihrem ersten digitalen Landesparteitag

STUTTGART: Erstmals nutzt die Südwest-SPD am Samstag das digitale Format für einen ganztägigen Parteitag. Rund 320 Delegierte schalten sich zusammen (9.30 Uhr), um den neuen Landesvorstand zu wählen und über das Programm für die Landtagswahl abzustimmen. Neben dem Präsidium sind nur wenige Menschen live zugelassen. Erwartet werden auch die SPD-Bundeschefin Saskia Esken und der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Die anderen können über Video fragen, diskutieren und wählen.

Demonstrationen gegen Corona-Auflagen in mehreren Städten

FRANKFURT/MAIN/BERLIN/KARLSRUHE: Gegen Corona-Auflagen wollen in zahlreichen Städten am Samstag wieder Menschen demonstrieren. Frankfurt bereitet sich auf eine «Querdenker»-Demo vor. Laut Ordnungsamt sind 500 Teilnehmer für einen Demonstrationszug (12.00 Uhr) und 2000 Menschen für die Abschlusskundgebung (14.30 Uhr) angemeldet worden. Die Stadt erließ umfangreiche Auflagen. Die Polizei kündigte an, dass bei Verstößen konsequent eingeschritten werde. Auch mehrere Gegenkundgebungen sind angemeldet.

DFB-Elf in Nations League gegen Ukraine: Aussicht auf Gruppensieg

LEIPZIG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) zum Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Leipzig an. Mit einem Sieg kann sich die Auswahl von Joachim Löw eine gute Ausgangsposition für den Gruppensieg schaffen. Nach dem 1:0 mit einer B-Elf im Test gegen Tschechien setzt der Bundestrainer diesmal wieder auf seine besten verfügbaren Kräfte. Das DFB-Team hatte im Oktober das Hinspiel in Kiew mit 2:1 gewonnen.