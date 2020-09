Das bringt der Samstag

30-Jahre-Einheits-Feier startet in Potsdam

Potsdam (dpa/bb) - Die «Einheits-Expo» zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit wird am Samstag in Potsdam (12.00 Uhr) eröffnet. Statt eines ursprünglich zum 3. Oktober geplanten großen Festes wird nun an 30 Tagen gefeiert. Hygienebeschränkungen können aus Sicht der Organisatoren so besser eingehalten werden. Statt in eine Bummelmeile mit Bratwurst verwandeln sich etwa 3,5 Kilometer Strecke in der Stadt in eine Freiluftausstellung. Alle Bundesländer und Verfassungsorgane präsentieren sich.

Laschet spricht bei Veranstaltung mit 2000 Gästen in Sachsen

AUE/DÜSSELDORF: Während in Nordrhein-Westfalen noch strenge Corona-Regeln für Großveranstaltungen gelten, will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Samstag (19.00 Uhr) im Erzgebirge vor 2000 Gästen in einem Fußballstadion auftreten. Der Freistaat Sachsen feiert im Erzgebirgsstadion in Aue sein 30-jähriges Bestehen seit der Wiedergründung 1990. Laschet soll ein Grußwort halten. Unumstritten ist sein Auftritt allerdings nicht

Frank Castorf inszeniert das erste Mal an der Staatsoper Hamburg

HAMBURG: Die Staatsoper Hamburg öffnet am Samstag (18.00 Uhr) nach fast einem halben Jahr ihre Türen für eine besondere Saison: Infolge der Corona-Pandemie hat das Haus umgeplant und zeigt zur Eröffnung «Molto agitato». Dabei handelt es sich um ein eigens zusammengestelltes Stück Musiktheater mit Werken von Georg Friedrich Händel, «Nouvelles Aventures» von György Ligeti, Vier Gesängen op. 43 von Johannes Brahms und Kurt Weills «Die sieben Todsünden».

Vettel ohne große Hoffnungen in Monza-Startplatzjagd

MONZA: Die Fans von Ferrari und Sebastian Vettel müssen sich auch beim Grand Prix von Italien auf eine schwierige Qualifikation einstellen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Deutschland war auch am ersten Trainingstag in Monza weit von der Spitze entfernt. So gehen weiter die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas als Favoriten in die Startplatzjagd, die am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) ausgetragen wird.