Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.20 | Überblick

Bühnen-Comeback vor Plexiglas-Boxen: Wincent Weiss tritt in Köln auf

KÖLN: Unter speziellen Corona-Bedingungen kehrt am Samstag (20 Uhr) Popsänger Wincent Weiss (27) in Köln zurück vor ein Live-Publikum. Der «Feuerwerk»-Sänger tritt in der Lanxess-Arena auf - es ist die erste Show nach monatelangem Stillstand in der großen Multifunktionsarena. Weiss bezeichnet sich selbst als «kleines Testobjekt».

Bundesliga: Spannung im Abstiegskampf - Spitzenspiel in Leipzig

Berlin (dpa) - Kampf gegen den Abstieg und um die Plätze im Europapokal: In der Fußball-Bundesliga stehen nach der Meisterkür des FC Bayern unter der Woche weitere Entscheidungen an. Alle 18 Vereine spielen am Samstag zeitgleich um 15.30 Uhr (Sky). Unter anderem empfängt der Tabellen-15. FSV Mainz 05 den Vorletzten Werder Bremen. Fortuna Düsseldorf (Platz 16) spielt gegen den FC Augsburg (14), der allerdings sechs Punkte mehr und das deutlich bessere Torverhältnis als der Gegner hat. Im Rennen um die Qualifikation zur Champions League empfängt der Tabellendritte RB Leipzig den Zweiten Borussia Dortmund.