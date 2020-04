Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.20

Britische Labour-Partei gibt Nachfolger für Jeremy Corbyn bekannt

LONDON: Die britische Labour-Partei gibt am Samstag das Ergebnis der Wahl ihres neuen Chefs bekannt. Partei- und Gewerkschaftsmitglieder sowie Labour-Unterstützer konnten vom 21. Februar bis 2. April über die Nachfolge von Jeremy Corbyn abstimmen. Das Ergebnis wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant auf einem Sonderparteitag, sondern per Internet verkündet. Mit der Mitteilung wird um 11.45 Uhr (MESZ) gerechnet.

Flieger aus Neuseeland bringt Deutsche nach Hause

WELLINGTON: Nach einem Stopp von Rückführungsflügen aus Neuseeland ist ein erster Flieger mit in dem Land gestrandeten Deutschen auf dem Weg in die Heimat. Eine Maschine der Air New Zealand verließ Auckland am späten Freitagnachmittag (Ortszeit) in Richtung Vancouver, hieß es von der Fluggesellschaft. An Bord sind 342 Passagiere. Nach einem Halt in Vancouver sollte der Flieger am frühen Samstagmorgen Frankfurt erreichen. Weitere Evakuierungsflüge soll es in den kommenden Tagen aus Auckland und Christchurch geben. Mehr als 12 000 Menschen hatten sich nach Angaben der deutschen Botschaft in Wellington für das Rückholprogramm registriert.