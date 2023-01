Das bringt der Samstag

Scholz reist für vier Tage nach Südamerika - Treffen mit Lula

BERLIN/BUENOS AIRES: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Samstag erstmals seit seinem Amtsantritt Ende 2021 nach Südamerika. Die viertägige Reise beginnt in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, anschließend geht es am Sonntag weiter nach Chile. Am Montag und Dienstag beendet Scholz seine Reise in Brasilien, dem größten und bevölkerungsreichsten Land des Kontinents. Dort wird er den am 1. Januar vereidigten linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva treffen, der sich im Oktober in einer Stichwahl gegen den auch «Donald Trump der Tropen» genannten Jair Bolsonaro durchgesetzt hatte.

Präsidentenwahl in Tschechien endet: Ex-General oder Milliardär?

PRAG: In Tschechien wird am Samstag die zweitägige Stichwahl um das Präsidentenamt fortgesetzt. Der frühere Nato-General Petr Pavel und der populistische Ex-Ministerpräsident und Milliardär Andrej Babis treten gegeneinander an. Letzte Umfragen sahen den als prowestlich geltenden Pavel mit einem deutlichen Vorsprung vorn. Mit einem aussagekräftigen Ergebnis wird bis zum Abend gerechnet. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Preisverleihung beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis

SAARBRÜCKEN: Beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) für den jungen deutschsprachigen Film werden am Samstagabend (19.30 Uhr) die Preise verliehen. Auf die Gewinner warten 18 Auszeichnungen mit einem Gesamtwert von 118.500 Euro, unter anderem der mit 36.000 Euro dotierte Max-Ophüls-Preis für den besten Spielfilm. Die Abschlussgala findet im E-Werk in Saarbrücken statt und kann auch live im Internet verfolgt werden. Das Festival gilt als das wichtigste für den deutschsprachigen Filmnachwuchs und steht für die Entdeckung junger Talente.

Bayern will ersten Sieg in diesem Jahr - Hertha im Derby gefordert

BERLIN: Der FC Bayern will am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) nach zwei Unentschieden seinen ersten Sieg im neuen Jahr feiern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister spielte nach der WM-Pause zweimal 1:1 bei RB Leipzig und gegen den 1. FC Köln. Die Hessen haben ihrerseits die Chance, mit einem Sieg noch näher an den Tabellenführer heranzurücken. Bayern-Verfolger 1. FC Union Berlin trifft am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) im Derby beim Tabellenvorletzten Hertha BSC an.

Australian Open: Sabalenka und Rybakina kämpfen um den Titel

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne spielen Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina am Samstag (ab 9.30 Uhr MEZ/Eurosport) im Finale der Damen um den Titel. Die Belarussin Sabalenka könnte als erste Spielerin unter neutraler Flagge ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine dürfen russische und belarussische Akteure in Melbourne nicht unter ihrer Landesflagge antreten. Sabalenkas Finalgegnerin ist eine gebürtige Russin: Rybakina wurde in Moskau geboren, startet aber seit 2018 für Kasachstan und bescherte der Nation mit dem Triumph in Wimbledon im vergangenen Juli den ersten Grand-Slam-Turniersieg überhaupt.

Bei Rodel-WM in Oberhof werden weitere Medaillen vergeben

OBERHOF: Die deutschen Rodlerinnen und Rodler wollen bei den Weltmeisterschaften in Oberhof weitere Medaillen einfahren. Nach dem erfolgreichen Auftakt am Freitag mit sieben von neun möglichen Medaillen finden am Samstag die Hauptläufe der Doppelsitzerinnen und Doppelsitzer statt. Gegen 10.45 Uhr fällt die Entscheidung bei den Männern, die Frauen küren ihre Weltmeisterinnen gegen 11.30 Uhr. Im Anschluss kämpfen die Einsitzerinnen in zwei Läufen um Gold.