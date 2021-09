Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.21 | Überblick

Laschet und Merkel absolvieren letzten Wahlkampfauftritt in Aachen

AACHEN: Einen Tag vor der Bundestagswahl treten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) am Samstag zu ihrer letzten Kundgebung in Laschets Heimatstadt Aachen auf. Die Wahlkampfveranstaltung (12.00 Uhr) ist im Stadtteil Burtscheid, wo der nordrhein-westfälische Ministerpräsident wohnt.

Island wählt ein neues Parlament

REYKJAVIK: Am Vortag der Bundestagswahl wird auf der Nordatlantik-Insel Island ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale öffnen am Samstag um 10.00 Uhr Ortszeit und schließen zwölf Stunden später - in Deutschland ist dann bereits Mitternacht. Erste Teilergebnisse sollten kurz nach Schließung der Wahllokale verkündet werden, ein Endergebnis dürfte aber erst am Sonntagmorgen feststehen.

Mehr als ein Mischgemüse: Weltrekordversuch mit «Leipziger Allerlei»

LEIPZIG: Karotten, Spargel, Erbsen - das Gemüsegericht «Leipziger Allerlei» dürfte deutschlandweit den meisten Menschen bekannt sein. Lokale Köche wollen am Samstag auf dem Marktplatz (11.30 Uhr) beweisen, dass die Spezialität mehr ist als eine Gemüsemischung - und einen Weltrekord mit der größten Portion aufstellen.

Globales Konzertevent mit Stars will Spenden für guten Zweck sammeln

PARIS: Einen ganzen Tag lang wollen zahlreiche Größen der Musikszene mit Konzerten Geld für das Klima und gegen Armut zusammentrommeln. Im Rahmen des Global Citizen Live stehen am Wochenende Stars wie Jennifer Lopez, BTS und Billie Eilish auf der Bühne. Los geht es am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) in Paris. Auch etwa in New York, Los Angeles, Rio de Janeiro und Lagos sind Auftritte geplant.

«Anchor-Award»-Vergabe zum Abschluss des Reeperbahn-Festivals

HAMBURG: Der letzte Tag des Reeperbahn-Festivals steht im Zeichen der nächsten Generation. Am Samstag (25. September) um 18.00 Uhr wird im St. Pauli Theater der «Anchor-Award» für Newcomer verliehen. Nachdem die Verleihung vergangenes Jahr im Hybrid-Format erfolgte, ist diesmal die Jury wieder vor Ort.

Dortmund-Trainer Rose im Blickpunkt - Wolfsburg in Hoffenheim

BERLIN: Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach antreten. Im Blickpunkt dabei Trainer Marco Rose, der von Gladbach nach Dortmund gewechselt war und erstmals auf seinen alten Verein trifft. Der bislang stark aufspielende VfL Wolfsburg muss bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten.

Deutsche Radsportlerinnen beim WM-Straßenrennen in Außenseiterrolle

LÖWEN: Die deutschen Radsportlerinnen gehen am Samstag (ab 12.15 Uhr/Eurosport) in der Außenseiterrolle in das WM-Straßenrennen von Flandern. Das Team um die beiden Zeitfahr-Mixed-Weltmeisterinnen Lisa Brennauer und Lisa Klein will auf dem 157,7 Kilometer langen Kurs von Antwerpen nach Löwen allerdings für eine Überraschung sorgen.