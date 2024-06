Das bringt der Mittwoch

Ukraine-Aufbaukonferenz geht weiter - Fokus auf Kommunen und Unternehmen

BERLIN: Mit einem Schwerpunkt zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie einem Ausbau kommunaler Partnerschaften geht an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) die internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin weiter. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nimmt dazu gemeinsam mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, an einer Diskussion mit anderen Bürgermeistern teil.

Fan-Fest vor der Fußball-EM in München mit Zehntausenden Besuchern

MÜNCHEN: Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft sollen Stars wie Ed Sheeran, Nelly Furtado und Mark Forster die Fans auf das Turnier einstimmen. Rund 60.000 Menschen werden am Mittwoch (16.00 Uhr) zum Fanfest auf der Münchner Theresienwiese erwartet.

Pistorius stellt sein Wehrpflicht-Modell öffentlich vor

BERLIN: Verteidigungsminister Boris Pistorius will am Mittwoch über seine Pläne für einen neuen Wehrdienst informieren. Nachdem er den Verteidigungsausschuss des Bundestages informiert, wird er seine Vorschläge nachmittags auch öffentlich erläutern. Die Wehrpflicht war in Deutschland 2011 unter Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Gesetzlich festgelegt ist, dass die Wehrpflicht für Männer wieder auflebt, wenn der Bundestag den Spannungs- und Verteidigungsfall feststellt.

Inflation zieht im Mai an - Bundesamt gibt Details bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland hat im Mai zum ersten Mal in diesem Jahr wieder etwas an Tempo gewonnen. Details gibt das Statistische Bundesamt am Mittwoch (08.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Nach vorläufigen Daten der Behörde lagen die Verbraucherpreise im Mai um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Rückgang der Inflation war bereits im April bei einer Rate von 2,2 Prozent ins Stocken geraten.

Fed entscheidet über Leitzins: Festhalten an Hochzinspolitik erwartet

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins weiter stabil auf hohem Niveau halten wird. Damit bliebe dieser in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren.

Aktuelle Stunde und Regierungsbefragung im Bundestag

BERLIN: Die Berliner Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine beschäftigt am Mittwoch (15.20 Uhr) auch den Bundestag. In einer Aktuellen Stunde geht es um die Ergebnisse des Treffens, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie rund 2000 Vertreter aus Politik und Wirtschaft in die deutsche Hauptstadt gereist waren. Eröffnet wird die Parlamentssitzung am Mittwoch aber traditionell mit der Regierungsbefragung.

Vermittlungsausschuss befasst sich mit mehreren Gesetzesvorhaben

BERLIN: Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag befasst sich am Mittwoch (18.30 Uhr) mit mehreren Gesetzesvorhaben. Dabei geht es zum einen um Verkehrsvorhaben, nämlich ein Gesetz zur Finanzierung der Schiene sowie um Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht. Außerdem stehen zwei Reformvorhaben für die Justiz auf der Tagesordnung sowie Pläne zur Digitalisierung der Verwaltung.

BGH prüft Fitness-Tarif in der Berufsunfähigkeitsversicherung

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Mittwoch (09.00 Uhr) mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die Kundinnen und Kunden für gesundheitsbewusstes Verhalten mit Rabatten belohnt. In dem Fall klagte der Bund der Versicherten (BdV) gegen Klauseln eines Tarifs der Generali-Tochter Dialog Lebensversicherungen, der die Mitgliedschaft in einem Gesundheitsprogramm der Generali voraussetzte.

Zwei Männer kommen wegen Entführung von Psychotherapeutin vor Gericht

KÖLN: Wegen erpresserischen Menschenraubs, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung stehen zwei Männer ab Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Kölner Landgericht. Sie sollen im vergangenen Oktober eine Psychotherapeutin in ihrer Praxis in der Domstadt überwältigt, sediert und anschließend in eine Kiste gezwängt haben. Danach brachten sie die eingesperrte Frau in ihre Wohnung und hielten sie dort bis zum nächsten Tag fest, wie die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft. Die beiden Männer wollten so einen Millionenbetrag von der Frau erpressen.

Mihambo und Weber zum EM-Abschluss mit Titelchancen

ROM: Zum Abschluss der Leichtathletik-Europameisterschaften hofft das deutsche Team in Rom auf Titel. Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber waren in den Qualifikationen am Dienstag jeweils die Besten. Mihambo geht an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) als Favoritin auf ihr zweites EM-Gold nach 2018 in den Wettbewerb; zuvor (20.28 Uhr/ZDF) möchte Weber seinen Titel von München vor zwei Jahren erfolgreich verteidigen.

Drittes Basketball-Finale: Alba empfängt Bayern

BERLIN: Im dritten Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft hat Außenseiter Alba Berlin an diesem Mittwoch erstmals Heimrecht. Die Berliner empfangen Bayern München um 20.30 Uhr (Dyn) in der Uber Arena. Nach dem überraschenden Alba-Sieg in München am Montag steht es in der Serie zwischen den beiden nationalen Topteams 1:1. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege geholt hat, ist deutscher Meister.