Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.24 | Überblick

Scholz spricht mit Lindner und Habeck über Haushalt

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag mit Finanzminister Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck Gespräche über den Haushalt für das kommende Jahr fortsetzen. Aus Koalitionskreisen hieß es, dass nach dem Treffen keine konkreten Angaben zum Stand der Verhandlungen zu erwarten seien. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung steht wegen der von der Schuldenbremse auferlegten Sparzwänge einerseits und der Ausgabenwünsche der Ministerien andererseits vor besonders schwierigen Verhandlungen. Anfang Juli soll das Kabinett den Etat beschließen.

Kane & Co. starten in Fußball-EM

GELSENKIRCHEN: Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane startet mit England in die Fußball-Europameisterschaft. Der Kapitän der Three Lions will mit seinem Team am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) in Gelsenkirchen in Gruppe C Außenseiter Serbien bezwingen. In Hamburg muss Polen gegen die Niederlande (15.00 Uhr/RTL/MagentaTV) auf seinen Stürmerstar verzichten. Der frühere Bayern-Torjäger Robert Lewandowski fehlt zum Auftakt in der Gruppe D wegen eines Muskelfaserrisses. Der Sensations-Europameister von 1992, Dänemark, will in Gruppe C gegen Slowenien (18.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) einen Auftakt nach Maß erwischen.