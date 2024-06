Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.24 | Überblick

Scholz empfängt Argentiniens Präsidenten Milei im Kanzleramt

BERLIN: Der argentinische Präsident Javier Milei ist im Wahlkampf mit heulender Kettensäge aufgetreten, tituliert unliebsame Parlamentarier als «Ratten» und wettert gegen die «Kaste» - wie er das politische Establishment nennt. Am Sonntag wird Milei, der sich selbst als «Anarchokapitalisten» bezeichnet, von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Berliner Kanzleramt empfangen (12.00 Uhr).

DFB-Team spielt gegen die Schweiz um EM-Gruppensieg

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (21.00 Uhr) in Frankfurt ihr letztes EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz. Nach den Siegen gegen Schottland und Ungarn geht es für das DFB-Team zum Vorrundenabschluss um Platz eins. Dafür würde schon ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Schweiz reichen. Als Erster der Gruppe A würde Turnier-Gastgeber Deutschland am kommenden Samstag in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C treffen. Dafür kommen noch alle vier Teams dieser Gruppe in Fragen, also England, Dänemark, Slowenien und Serbien.

McLaren-Pilot Norris startet von Pole Position in Barcelona

BARCELONA: Lando Norris startet von der Pole Position in das Formel-1-Rennen von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Der Engländer ließ sich in der Qualifikation nicht einmal von dem Schrecken ablenken, den ein Brand im Motorhome seines Rennstalls McLaren ausgelöst hatte. Hinter Norris geht Max Verstappen in den zehnten Grand Prix der Saison. Der Red Bull des Weltmeisters präsentierte sich in Spanien nicht mehr so stark wie zu Beginn des Jahres. Verstappen führt die WM jedoch noch deutlich an. Von Rang drei geht Lewis Hamilton im Mercedes ins Rennen. Nico Hülkenberg wurde im Haas 13.