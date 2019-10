Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

Merkel und Macron treffen sich am Airbus-Standort Toulouse

TOULOUSE (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident Emmanuel Macron und Minister beider Länder treffen sich am Mittwoch (16.30 Uhr) zu Beratungen in Toulouse. Beim Deutsch-Französischen Ministerrat sollen unter anderem die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte debattiert werden. Merkel und Macron wollen zuvor (12.30 Uhr) den europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus in der südwestfranzösischen Stadt besuchen.

Bundestag debattiert über türkische Syrien-Offensive

BERLIN (dpa) - Der Bundestag befasst sich am Mittwoch auf Antrag der Linken mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien. Alle Fraktionen sind sich einig, dass der Einsatz gegen die kurdische YPG-Miliz so schnell wie möglich beendet werden sollte. Große Uneinigkeit besteht aber darin, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rückzug gebracht werden kann.

Innenausschuss des Bundestages befasst sich mit Terror in Halle

BERLIN (dpa) - Im Innenausschuss des Bundestages geht es am Mittwoch um die Bluttat in Halle. Wie aus Ausschusskreisen bekannt wurde, wird in der nicht-öffentlichen Sitzung unter anderem ein Vertreter des Generalbundesanwalts Auskunft geben.

Vierte TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber

WESTERVILLE (dpa) - Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA treten in der Nacht zu Mittwoch (02.00 Uhr MESZ) im Bundesstaat Ohio zu ihrer vierten Fernsehdebatte an. Erstmals werden diesmal zwölf Anwärter gemeinsam auf der Bühne stehen. Mit dabei sind die beiden in Umfragen Führenden: der frühere US-Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatorin Elizabeth Warren.

BGH prüft Geschäftsmodell von Internet-Rechtsdienstleistern

KARLSRUHE (dpa) - Internet-Dienstleister wie Wenigermiete.de setzen vor Gericht Verbraucherrechte durch - aber das Geschäftsmodell ist umstritten. Am Mittwoch (10.00 Uhr) prüft der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe dazu wichtige Fragen. (Az. VIII ZR 285/18)

Frankfurter Buchmesse öffnet Hallen - Erster Fachbesuchertag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In Frankfurt am Main beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) die Buchmesse. Erwartet werden bis Sonntag rund 7.450 Aussteller aus über 100 Ländern. Ein Schwerpunktthema ist die Erweiterung des Erzählens. Bewegte Bilder bekommen mehr Raum, erstmals hat die Messe für Hörbücher oder Podcasts einen eigenen Bereich geschaffen.

Ticketsteuer und Pendlerpauschale im Kabinett

BERLIN (dpa) - Höhere Steuern auf Flugtickets, mehr Pendlerpauschale, günstigere Bahntickets - das Kabinett will am Mittwoch eine Reihe von Maßnahmen aus dem Klimapaket auf den Weg bringen. Gesammelt sind sie in einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums zum Steuerrecht. Darin geht es auch um die geplante Förderung für energetische Gebäudesanierung.

Hessische Ministerin stellt sich in Ausschuss Fragen zum Wurstskandal

WIESBADEN (dpa) - Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) muss sich im Skandal um keimbelastete Wurst am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) im Umweltausschuss des Landtags in Wiesbaden den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Oppositionsfraktionen wollen von ihr wissen, ob zu spät und nicht ausreichend genug über die Zustände bei dem nordhessischen Wursthersteller Wilke informiert wurde. Die mit Listerien belastete Wurst der Firma wird mit drei Todesfällen und Dutzenden Krankheitsfällen in Verbindung gebracht.

Kulturminister beraten Umgang mit Kolonialobjekten

BERLIN (dpa) - Die Kulturminister von Bund und Ländern beraten am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin erneut über den Umgang mit Sammlungsobjekten aus kolonialen Kontexten. Die Zahl infrage kommender Stücke ist immens. Allein beim Ethnologischen Museum der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz handelt es sich um eine halbe Million Objekte.