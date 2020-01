Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Krisentreffen: EU-Außenminister beraten Lage in Nahost und Libyen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Außenminister beraten am Freitag (15.00 Uhr) bei einem Sondertreffen in Brüssel über die Krisenherde in Nahost und Libyen. Von dem Treffen soll vor allem ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Die Staatengemeinschaft hatte in beiden Konflikten jüngst versucht, ihre diplomatischen Kanäle zu nutzen. Für Deutschland wird Bundesaußenminister Heiko Maas teilnehmen.

Frankreichs Premier Philippe empfängt wieder Sozialpartner

PARIS (dpa) - Im Konflikt um die Rentenreform will Frankreichs Premierminister Édouard Philippe am Freitag (08.30 Uhr) in Paris wieder mit den Sozialpartnern zusammenkommen. Dabei soll es um eine Konferenz zur dauerhaften Finanzierung des Rentensystems gehen - dieser Vorschlag war von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT gekommen. Philippe hatte zuletzt am Dienstag mit den Sozialpartnern gesprochen.

Grüne feiern 40-jähriges Jubiläum mit Steinmeier

BERLIN (dpa) - Die Grünen feiern am Freitag (18.00) ihr 40-jähriges Bestehen als Bundespartei. Gastredner bei dem Fest in Berlin ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem werden viele prägende Politiker der Grünen-Geschichte erwartet. Gefeiert wird auch die Gründung des ostdeutschen Bündnis' 90, mit dem die westdeutschen Grünen sich 1993 vereinigten - der offizielle Name der Partei ist daher Bündnis 90/Die Grünen.

Karlsruhe entscheidet über Steuervorteile für Studenten

KARLSRUHE (dpa) - Am Freitag (9.30 Uhr) klärt sich, ob Studenten und andere junge Leute wegen der Kosten für ihre erste Ausbildung künftig mehr Steuern sparen können. Das Bundesverfassungsgericht hat die gesetzliche Regelung geprüft und veröffentlicht in Karlsruhe seine Entscheidung. Angestoßen hat das Verfahren der Bundesfinanzhof. Die Richter dort halten die Vorschrift für verfassungswidrig.

Merkel bei Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen erwartet

GRIMMEN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag (19.00 Uhr) zum traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen erwartet. Anders als in den Vorjahren lädt der Landkreis nicht nach Trinwillershagen bei Ribnitz-Damgarten ein, wo Merkel 2006 mit US-Präsident George W. Bush zusammentraf. Diesmal richtet das Kulturhaus «Treffpunkt Europa» in Grimmen den Neujahrsempfang aus.

Neue Runde im Streit um SPD-Rauswurf Sarrazins

BERLIN (dpa) - Der Streit zwischen der SPD-Spitze und dem früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin um seinen Rauswurf aus der Partei geht in eine neue Runde. Am Freitagabend (18.00) kommt das Schiedsgericht der Berliner SPD zu einer Berufungsverhandlung zusammen, zu der auch Sarrazin erwartet wird. Dabei wird es wie schon in erster Instanz um die Frage gehen, ob der 74-Jährige mit seinen islamkritischen Thesen die Partei geschädigt hat und deshalb aus der SPD ausgeschlossen werden darf. Dies hatte die SPD-Führung beantragt.

Klimaschützer gegen Siemenstechnik für Bergwerk - Treffen mit Kaeser

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Das Ringen um die umstrittene Lieferung einer Siemens-Signalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien geht in die Schlussrunde. Am Freitag demonstriert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future vor Büros des Unternehmens in mehreren deutschen Städten - unter anderem ab 12.00 Uhr vor der Konzernzentrale in München. Zudem treffen sich am Freitag Siemens-Chef Joe Kaeser und Luisa Neubauer, Aktivistin bei Fridays for Future in Berlin. Der Konzern hatte am Donnerstag eine Einladung an die Klimaaktivistin bestätigt.

Neue Dschungelcamp-Staffel startet trotz Buschbränden in Australien

KÖLN (dpa) - Trotz verheerender Buschbrände in Australien startet RTL am Freitagabend (21.15 Uhr) erneut eine Staffel des Formats «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!». Die Ekelshow wird bereits zum 14. Mal aus dem australischen Dschungel übertragen und gehört trotz sinkender Zuschauerzahlen jedes Jahr zu den Quotengaranten des Kölner Privatsenders.

Deutsche Biathleten wollen bei Heim-Weltcup in Oberhof überzeugen

OBERHOF (dpa) - Ohne den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser hoffen die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint auf den zweiten Podestplatz der Saison. Beim letzten Sprint vor Weihnachten hatte Benedikt Doll in Le Grand-Bornand gewonnen. Neben ihm gehen noch Arnd Peiffer, Simon Schempp, Johannes Kühn, Lucas Fratzscher und Philipp Horn an den Start.

Halbfinale schon sicher: DVV-Frauen bestreiten Vorrundenfinale

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen können ohne großen Druck in ihr letztes Vorrundenspiel in der Olympia-Qualifikation gehen. Schon vor der abschließenden Partie in Gruppe B am Freitag (13.30 Uhr) gegen das sieglose Kroatien ist die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski für das Halbfinale qualifiziert.