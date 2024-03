Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.24 | Überblick

Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für März vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Nürnberg die Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt im März vorstellen.

Verdi ruft vor Ostern zu Warnstreiks bei Lidl und Kaufland auf

BERLIN: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel in der Woche vor Ostern zu Warnstreiks aufgerufen. An diesem Donnerstag will Verdi nach eigenen Angaben die Supermarktketten der Schwarz-Gruppe in den Blick nehmen, zu der Lidl und Kaufland gehören.

Diesel-Musterklage gegen Mercedes - Entscheidung erwartet

STUTTGART: Im Musterverfahren gegen Mercedes-Benz im Zuge des Dieselskandals soll am Donnerstag eine Entscheidung fallen. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat für 9.00 Uhr in der Sache einen Verkündungstermin angesetzt. Das Verfahren hatte im Juli 2022 begonnen, war wegen erwarteter Grundsatz-Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH) in dem Komplex aber mehrfach verschoben worden.